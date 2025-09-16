PODCAST CANLI YAYIN

Karakol saldırganı silah kursuna gitmiş

İzmir'de karakola silahlı saldırıda 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı. Bigül, silahlarla erken yaşta tanıştığını, DEAŞ videoları izlediğini ve saldırıyı önceden planladığını itiraf etti. Saldırı sırasında detaylı hazırlık yaptığı, yaralanınca bile tüfeği yeniden doldurduğunu anlattı.

İzmir'de karakola düzenlediği silahlı saldırıda 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün (16) ifadesi ortaya çıktı. Bigül, "Silahla ilk temasım 7 yaşında oldu. Babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle babamla poligonda atış yapmaya gittim" dedi. Silah ve bıçakları eve getirdiğinden ailesinin haberdar olduğunu söyleyen Bigül, "İnternetten DEAŞ eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi'nin (öldürülen DEAŞ lideri) internette konuşmalarını dinledim. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu" dedi. Bigül, "Ömer El Bağdadi, Bekir El Bağdadi'nin inancına sahibim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum" dedi.

'FUARA SALDIRMAK İSTEDİM'
Sonra bir bara saldırı yapmayı planladığını anlatan Bigül, "Aklıma Balçova'da bir bara saldırı yapma fikri geldi. Sonra yakınındaki karakola saldırmayı düşünmeye başladım. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim" dedi. Saldırgan, İzmir Fuarı'na da saldırmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

MERMİLERİ ÖNCEDEN HAZIRLADIM
Bigül, "Maskemi taktım. Otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. Yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum" dedi.

TEKRAR TÜFEĞİ DOLDURDUM
Eren Bigül ifadesini şöyle sürdürdü, "Annem evde yoktu işe gitmişti, babam, kardeşim ve dedem de uyuyordu. Apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde polis memurlarının ikisini yaraladıktan sonra caddede koştum. Tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, ateş ettim, yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu, isabet ettiremedi. Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum. El yapımı patlayıcıları da fırlattım, amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım." Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir süre görüştü.

