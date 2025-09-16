Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız"

PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Bir basın mensubunun uçakta sorduğu, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" sorusunu cevaplayan Başkan Erdoğan 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Sosyal konut (AA)



FAKİR FUKARA KONUTLARINA KAVUŞACAK



"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz." diyerek özelikle dar gelirle vatandaşların konut sahibi olmaları için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: