Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası milyonlara sosyal konut projesinin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi. Erdoğan, özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da dar gelirli vatandaşların bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti.

