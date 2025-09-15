Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 18 şüpheli gözaltına alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi.Batman’da aileye silahlı saldırı: 4 ölü
Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları Elanur ve oğulları Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki çift ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 14 şüpheli daha gözaltına alındı.