Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 18 şüpheli gözaltına alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Batman'da kan donduran olay (AA) Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Batman’da aileye silahlı saldırı: 4 ölü Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. (AA) Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları Elanur ve oğulları Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki çift ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.