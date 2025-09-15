PODCAST CANLI YAYIN

Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 18 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 18 şüpheli gözaltına alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Batman'da kan donduran olay

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi.

Batman'da aileye silahlı saldırı: 4 ölü

Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları Elanur ve oğulları Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki çift ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman'da kan donduran olay

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (6), defnedildi.

ANNE MERKEZDE, BABA VE ÇOCUKLARI KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet ve Takibe Şanlı çiftiyle çocukların cenazeleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65), eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (6), defnedildi.

Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman merkezde toprağa verilirken, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi de alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

