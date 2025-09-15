Batman’da aileye silahlı saldırı: 4 ölü
Batman’ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda anne, baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi.
Olay, Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünden evlerine dönen Şanlı ailesinin Beyçayır köyü mevkisinde pusuya düşürülmesiyle gerçekleşti. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki araç, uzun namlulu silahlarla tarandı.
Araçta bulunan aile fertleri yaşamını yitirdi
Saldırıda baba Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (5) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ailenin tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler morga kaldırıldı
Hayatını kaybeden Şanlı ailesinin cenazeleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Valilik: Adli tahkikat başlatıldı
Batman Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Jandarma ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.