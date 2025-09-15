PODCAST CANLI YAYIN

Batman’da aileye silahlı saldırı: 4 ölü

Batman’ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda anne, baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünden evlerine dönen Şanlı ailesinin Beyçayır köyü mevkisinde pusuya düşürülmesiyle gerçekleşti. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki araç, uzun namlulu silahlarla tarandı.

Araçta bulunan aile fertleri yaşamını yitirdi

Saldırıda baba Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (5) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ailenin tamamının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler morga kaldırıldı

Hayatını kaybeden Şanlı ailesinin cenazeleri, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Valilik: Adli tahkikat başlatıldı

Batman Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Jandarma ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle