Türk hackerlardan İsrail Savunma Bakanı Katz’a yoğun siber saldırı: Telefonu değiştirdi, korumasını artırdı

Gazze’deki katliamların sorumlusu olarak gösterilen İsrail Savunma Bakanı Yisrail Katz, numarasının ele geçirilip Türk hackerlar tarafından görüntülü aramalarla hedef alındı. Siber saldırıların artması üzerine Katz, telefon numarasını değiştirdi ve koruma sayısını artırdı.

Gazze'deki katliamların iki numaralı sorumlusu olan Savunma Bakanı Yisrail Katz, numarası ele geçirilerek Türk hackerlar tarafından arandı. Tehdit mesajları alan Katz, görüntülü aramalar da peş peşe gelince ölüm korkusu yaşamaya başladı.

İsrail güvenlik birimleri, bu olayın ardından "Am Kalavi" harekâtından bu yana güvenlik görevlilerine yönelik siber saldırı girişimlerinin artışta olduğunu vurguladı. Görüşmeye dair ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Katz'ın birçok kere arandığı ve İsrail medyası, İsrail Savunma Bakanı'nın telefon numarasını değiştirdiğini açıkladı.

İsrail'i sarsan, dünyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Katz, ayrıca koruma sayısını da artırdı.

Katz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü çeteler, sınıflandırılmamış sivil telefonumu arıyor ve nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

