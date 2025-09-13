PODCAST CANLI YAYIN

Özlem Çerçioğlu'ndan kendisine iftira atan CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'deki yolsuzluk ve mafya düzenine isyan ederek partisinden istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir TV programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik iftira içerikli sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun ayrıca tüm yasal haklarını kullanacağı ve tazminat davası açacağı öğrenildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmişti. Çerçioğlu'nun 6 milyar liralık imar rantına karşı çıkması nedeniyle partisinden istifa ettiği ortaya çıkmıştı.

YARGILANMAKTAN HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM

14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Yaşadığım sorunları siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir TV programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik iftira içerikli sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, Çerçioğlu'nun ayrıca tüm yasal haklarını kullanacağı ve tazminat davası açacağı öğrenildi.

