PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Çerçioğlu hakkında asılsız iddialarda bulunan Deniz Zeyrek için suç duyurusunda bulunacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 6 milyar liralık imar rantına karşı çıktığı için CHP'den istifa ettiği ortaya çıkmıştı. Son olarak, Çerçioğlu, kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan gazeteci Deniz Zeyrek’e karşı avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Zeyrek, Çerçioğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmüş, ancak görüşmenin aslında oldukça kısa sürdüğü anlaşılmıştı. Ayrıca Zeyrek, Çerçioğlu’nun yanında getirdiği kişilerin Özgür Özel ile yapılan görüşmeyi kaydetmek istediğini iddia etmişti. Ancak toplantının imar konulu olması nedeniyle, görüşme öncesinde tüm telefonların odaya alınmadan bırakıldığı bilgisi edinildi.

Giriş Tarihi:
Özgür Çerçioğlu hakkında asılsız iddialarda bulunan Deniz Zeyrek için suç duyurusunda bulunacak

CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek Youtube kanalında Özlem Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 4 saat konuştuğunu ve Özel'in sessiz kalarak hiç cevap vermediğini öne sürdü.

Zeyrek, Çerçioğlu'nun görüşmeyi kayıt altına almaya çalıştığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Çerçioğlu'nun yanındakilerinin kayıt almaya çalıştığını fark ettikten sonra onları dışarı çıkardığını iddia etmişti.

Özlem Çerçioğlu (Takvim.com.tr)Özlem Çerçioğlu (Takvim.com.tr)

İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZ ÇIKTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin 4 saat değil çok kısa sürdüğü ortaya çıktı. Çerçioğlu ile Özel arasındaki görüşmenin imar ile ilgili olması nedeniyle toplantı öncesi telefonların odaya girmeden önce bırakıldığı, toplantı sırasında kayıt alacak bir cihazın olmadığı öğrenildi. Böylece Zeyrek'in iddialarının tamamı asılsız çıkmış oldu.

Deniz Zeyrek (Sosyal Medya)Deniz Zeyrek (Sosyal Medya)

ÇERÇİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Çerçioğlu, kendisine ait YouTube kanalından asılsız iddialarda bulunan gazeteci Deniz Zeyrek hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacak. Çerçioğlu ile Özel arasındaki toplantıya Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in de bildirildi. Yamen'in kendisini de suçlayan gazeteci Zeyrek ile arasında akrabalık bağının olduğu belirtildi. Öte yandan Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
Türkiye - Yunanistan EuroBasket Yarı Final Maçı | CANLI
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi