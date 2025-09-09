PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri'nden Türk vatandaşlarına Nepal'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Nepal'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlara güvenlik nedeniyle seyahat uyarısı yapıldı. Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılmasının mümkün olduğunu da belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir.

Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.

Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal'e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

ACİL DURUM HATTI NUMARALARI
Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılmasının mümkün olduğunu da belirtti.

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35

Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

