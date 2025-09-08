8 Eylül sabahından itibaren Türkiye'de WhatsApp kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformu, bazı kullanıcılar tarafından açılmıyor ve erişim problemleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp neden açılmıyor?" sorularını sormaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) henüz resmi bir açıklama yapmadı. X, Instagram, YouTube ve TikTok'ta gözlenen yavaşlamalar WhatsApp kullanıcılarının mesaj gönderip almasını kısıtlıyor. Platformda henüz bir erişim engeli uygulanmadı sorun daha çok internet yoğunluğu ve bağlantı aksaklıklarından kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar uygulamayı yeniden başlatmayı veya farklı ağları denemeyi tercih ediyor.
WhatsApp neden yavaş? WhatsApp neden açılmıyor?
Türkiye'de 8 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren WhatsApp kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor. Mesajlaşma platformuna giremeyen kullanıcılar sosyal medyada "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu sıkça paylaşıyor. Erişim problemleri, gündelik iletişim ve iş süreçlerini etkileyen bir durum yaratıyor. Verilere göre, diğer büyük platformlarda yaşanan bant genişliği daraltmaları WhatsApp'a erişimi de etkileyebiliyor. X, Instagram, YouTube ve TikTok'ta benzer yavaşlamalar gözlenirken, WhatsApp kullanıcıları da mesajlaşmada aksamalar yaşıyor.
Whatsapp'ta en çok bildirilen sorunlar arasında ise % 58 mesaj gönderme, % 22 sunucu bağlantı, % 20 ise uygulama hatası tespit edildi.