Instagram kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi? Instagram girişi ve akışında sorun yaşayan kullanıcılar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını ve güncel hata tespit raporunu araştırıyor. Peki Instagram kapatıldı mı çöktü mü, erişim engeli mi getirildi? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte 8 Eylül Pazartesi günü yani bugün 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...

Giriş Tarihi:
Sosyal medya ne zaman düzelecek? Instagram'a neden girilemiyor?

8 Eylül Pazartesi gecesi itibarıyla Instagram kullanıcıları uygulamaya girişte ve akış yenilemede sorun yaşamaya başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen arıza bildirimleri, "Instagram kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?" sorularını gündeme taşıdı. Saat 23.30'dan itibaren çok sayıda kullanıcı, paylaşımların açılmadığını ve sayfaların yenilenmediğini raporladı. Peki, bugün 8 Eylül Pazartesi günü Instagram neden yavaşladı, kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi? İşte merak edilip araştırılan güncel detaylar ve 8 Eylül Pazartesi günü yani bugüne ait Instagram hata ve arıza bildirim raporu...

Instagram kapandı mı, neden yavaş? 8 Eylül Pazartesi: Instagram'a neden girilemiyor?

8 Eylül akşamından itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte ve özellikle akış yenileme sırasında hata mesajları aldıklarını bildirdi. Kimi kullanıcılar profil sayfalarına erişimde zorluk yaşarken, kimileri gönderilerin yüklenmediğini belirtti. Kullanıcı raporlarına göre sorun, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü sürümde görüldü. Bu durum sosyal medyada hızla gündem oldu ve "Instagram çöktü mü?", "Instagram kapatıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Resmi Erişim Engeli Bulunmuyor

Gündeme gelen iddiaların aksine, Instagram için Türkiye'de alınmış resmi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor. Uygulamadaki sorun, global ölçekte yaşanan teknik bir kesintiden kaynaklanıyor.

Yetkililer, sorun tamamen platformun kendi altyapısından kaynaklandığı için kullanıcıların cihazlarını yeniden başlatmalarının veya internet ayarlarını değiştirmelerinin sorunu çözmeyeceğini belirtiyor.

Sosyal Medya Ne Zaman Düzelecek?

Kullanıcılar Instagram, WhatsApp, Facebook ne zaman düzelecek? sorusuna yanıt ararken konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

Instagram hata tespit raporu 8 Eylül Pazartesi

WhatsApp neden yavaş? Whatsapp'ta video ve resimler neden gitmiyor?

