8 Eylül Pazartesi gecesi itibarıyla Instagram kullanıcıları uygulamaya girişte ve akış yenilemede sorun yaşamaya başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen arıza bildirimleri, "Instagram kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?" sorularını gündeme taşıdı. Saat 23.30'dan itibaren çok sayıda kullanıcı, paylaşımların açılmadığını ve sayfaların yenilenmediğini raporladı. Peki, bugün 8 Eylül Pazartesi günü Instagram neden yavaşladı, kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi? İşte merak edilip araştırılan güncel detaylar ve 8 Eylül Pazartesi günü yani bugüne ait Instagram hata ve arıza bildirim raporu...

Instagram kapandı mı, neden yavaş? 8 Eylül Pazartesi: Instagram'a neden girilemiyor? 8 Eylül akşamından itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte ve özellikle akış yenileme sırasında hata mesajları aldıklarını bildirdi. Kimi kullanıcılar profil sayfalarına erişimde zorluk yaşarken, kimileri gönderilerin yüklenmediğini belirtti. Kullanıcı raporlarına göre sorun, hem mobil cihazlarda hem de masaüstü sürümde görüldü. Bu durum sosyal medyada hızla gündem oldu ve "Instagram çöktü mü?", "Instagram kapatıldı mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.