8 Eylül internet neden yavaş? Whatsapp, YouTube, Instagram Twitter çöktü mü?

Türkiye genelinde internet bağlantısında lokal bazı rutin aksaklıklar dışında geniş çaplı bir problem bulunmuyor. Buna karşın, sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim ve akış yenileme sorunları dikkat çekti.

Öne çıkan ihtimallerden biri, bant daraltma (throttling) uygulaması. Bu yöntem, yoğun trafik veya olağanüstü durumlarda platformlara erişimi yavaşlatmak amacıyla zaman zaman devreye alınabiliyor. Kullanıcıların "İnternet neden yavaşladı?" sorusuna net yanıt, şu an için bant daraltma ihtimalinin ön planda olduğu yönünde. Yetkili kurumlar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bant Daraltma Nedir? İnternet Neden Yavaşlar?

Bant daraltma (İngilizce: bandwidth throttling), internet servis sağlayıcıları (İSS) veya ağ yöneticileri tarafından internet bağlantı hızının kasıtlı olarak yavaşlatılması işlemidir. Bu uygulama, belirli bir siteye erişimi tamamen engellemek yerine, veri akışını kısıtlayarak o siteye veya uygulamaya ulaşımı oldukça yavaş ve zor hale getirir.

En basit tanımıyla, internet bağlantınızı bir otoyol gibi düşünürseniz, bant genişliği bu otoyolun şerit sayısıdır. Bant daraltma ise bu şeritlerden birkaçının trafiğe kapatılmasıdır. Yol hala açıktır ancak daha az şerit olduğu için trafik sıkışır ve ilerleme yavaşlar.