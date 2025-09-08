8 Eylül internet neden yavaş? Whatsapp, YouTube, Instagram Twitter çöktü mü?

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’de 8 Eylül gece yarısından itibaren YouTube, Instagram, Twitter ve TikTok’a erişimde sorunlar rapor edildi. Türkiye’de 8 Eylül gece yarısından itibaren sosyal medya platformlarına erişimde aksaklık yaşandı. Kullanıcılar özellikle YouTube, Instagram, Twitter (X) ve TikTok’ta içerik yenileme problemleriyle karşılaştı. Peki internet ağlarında genel bir sorun mu var, yoksa bant daraltma mı devrede?

Türkiye genelinde internet bağlantısında lokal bazı rutin aksaklıklar dışında geniş çaplı bir problem bulunmuyor. Buna karşın, sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim ve akış yenileme sorunları dikkat çekti.

Öne çıkan ihtimallerden biri, bant daraltma (throttling) uygulaması. Bu yöntem, yoğun trafik veya olağanüstü durumlarda platformlara erişimi yavaşlatmak amacıyla zaman zaman devreye alınabiliyor. Kullanıcıların "İnternet neden yavaşladı?" sorusuna net yanıt, şu an için bant daraltma ihtimalinin ön planda olduğu yönünde. Yetkili kurumlar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bant Daraltma Nedir? İnternet Neden Yavaşlar?

Bant daraltma (İngilizce: bandwidth throttling), internet servis sağlayıcıları (İSS) veya ağ yöneticileri tarafından internet bağlantı hızının kasıtlı olarak yavaşlatılması işlemidir. Bu uygulama, belirli bir siteye erişimi tamamen engellemek yerine, veri akışını kısıtlayarak o siteye veya uygulamaya ulaşımı oldukça yavaş ve zor hale getirir.

En basit tanımıyla, internet bağlantınızı bir otoyol gibi düşünürseniz, bant genişliği bu otoyolun şerit sayısıdır. Bant daraltma ise bu şeritlerden birkaçının trafiğe kapatılmasıdır. Yol hala açıktır ancak daha az şerit olduğu için trafik sıkışır ve ilerleme yavaşlar.

Bant Daraltma Neden ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Bant daraltma uygulamasının temel olarak iki ana sebebi bulunur: teknik ve yasal/yönetimsel.

Ağ Trafiğini Yönetmek: İnternet servis sağlayıcıları, ağ üzerindeki yoğunluğu dengelemek için bu yönteme başvurabilir. Özellikle belirli saatlerde veya yoğun kullanım dönemlerinde, tüm kullanıcılara adil bir hizmet sunabilmek ve ağın çökmesini önlemek amacıyla genel bir yavaşlatma yapılabilir. Ayrıca, adil kullanım kotasını (AKK) aşan kullanıcıların hızları da bu yöntemle düşürülebilir.

Güvenlik ve Yönetimsel Kararlar: Türkiye'de ve dünyada bant daraltma, genellikle toplumsal olaylar, ulusal güvenlik tehditleri veya dezenformasyonu önleme amacıyla devlet kurumları tarafından da uygulanabilen bir yöntemdir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi yetkili kurumlar, mahkeme kararı veya ilgili mevzuatlar çerçevesinde, özellikle sosyal medya platformları (X, Instagram, YouTube, Facebook vb.) başta olmak üzere belirli sitelere erişimi yavaşlatma kararı alabilir. Bu genellikle kriz anlarında yanlış bilginin yayılmasını kontrol altına almak amacıyla yapılır.

