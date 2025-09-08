Cumhuriyet Halk Partisi 15 Eylül'deki kurultaya iptal davası öncesi tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor.
İstanbul 38. İl Kongresi'nin iptaliyle İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin düşürülmesi ve Gürsel Tekin'in il başkanı olarak görevlendirilmesi partide taşları yerinden oynattı. Bu kararın 15 Eylül'deki "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.
"BEN GELMEZSEM KAYYUM GELİR" DEMİŞTİ... GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA
Tam da bu noktada gözler "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyerek geri dönüş sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstanbul Kongresi'nin iptalinin ardından Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu sessizliğini korusa da arka planda dönmeyi istediği ve "Parti yönetilmek zorunda" görüşünde olduğu biliniyor.
Özgür Özel ekibi 21 eylülde yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultay ile yönetimi güvence altına almayı hedeflerken bir yandan da ön almaya çabası içerisinde.
Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem" diyerek Kılıçdaroğlu'nu parti tabanının önüne atmaya kalktı.
KILIÇDAROĞLU'NA YANI BAŞINDA YER AYIRTTI...
Kılıçdaroğlu'nu bugün düzenlenen CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na davet etti. Aylardır yerden yere vurduğu eski genel başkanına protokolde kendi koltuğunun yanında yer ayırttı.
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu 15 Eylül öncesi "şaibelilerle" aynı kareye girmek istemeyip CHP örgütününü toplantısına katılmadı.
TAKVİM YAKALADI... PROTOKOLÜ REVİZE ETTİREN GERİLİM!
Kılıçdaroğlu'nun protestosuyla şoka uğrayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa eski Genel Başkan Murat Karayalçın'ı oturtarak krizi perdelemek istedi.
Protokolü revize ettiren gerilim Takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KORKU
Bir yandan da CHP'yi 15 Eylül korkusu sardı...
Daha önce 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP bu kez 21 Eylül'de "delege başvuruları sonucu" 22. olağanüstü kurultay yapılacağını duyurdu. CHP bu kurultayı, 15 Eylül davasında "mutlak butlan" ya da kayyum atanması ihtimaline karşı bir önlem olarak değerlendiriyor.
CHP Genel Merkezi önünde 22. Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir" iddiasında bulundu.
Ancak hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkması muhtemel bir butlan kararını etkilemeyeceğini vurguluyor.
KRİTİK 6 GÜN... BAY KEMAL HAMLE YAPACAK MI?
Ayrıca, 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkarsa ve Kılıçdaroğlu göreve dönerse 6 günlük sürede (15-21 Eylül) kurultayı erteleme veya iptal etme girişiminde bulunabileceğini de belirtiyor.