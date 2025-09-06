CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15 Eylül'de görülecek "şaibeli" kurultay davası öncesi "olağanüstü" haller yaşanıyor.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda olduğu gibi şaibelerle anılan CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu ve Pazartesi günü (8 Eylül) ekibiyle birlikte il binasına gideceğini açıkladı.
İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI ETKİLEYECEK
Parti kulislerinde İstanbul'a ilişkin iptal kararının doğrudan kurultay davasını etkileyeceği konuşulurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin kararın 15 Eylül'de görülecek CHP kurultayı davasını etkileyebileceğini belirtti.
Bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz gün CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.
YSK'DAN CHP'YE BİR RET BİR KABUL
Öte yandan çarpıcı bir gelişme de Yüksek Seçim Kurulu'nda yaşandı. YSK CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.
MUTLAK BUTLAN İHTİMALİ GÜÇLENDİ BAY KEMAL SESSİZ
YSK'nın verdiği bu karar ile 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimali güçlendi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstanbul Kongresi'nin iptalinin ardından Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu sessizliğini korusa da arka planda dönmeyi istediği ve "Parti yönetilmek zorunda" görüşünde olduğu biliniyor.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KORKU
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'yi 15 Eylül korkusu sardı. Bu kapsamda daha önce 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP bu kez 21 Eylül'de "delege başvuruları sonucu" olağanüstü kurultay yapılacağını duyurdu.
KRİTİK 6 GÜN
CHP bu kurultayı, 15 Eylül davasında "mutlak butlan" ya da kayyum atanması ihtimaline karşı bir önlem olarak değerlendiriyor. Ancak 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkarsa ve Kılıçdaroğlu göreve dönerse 6 günlük sürede (15-21 Eylül) kurultayı erteleme veya iptal etme girişiminde bulunabileceğini belirtiyor.