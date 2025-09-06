CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayda olduğu gibi şaibelerle anılan CHP 'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege düşürülürken, yerine Gürsel Tekin atandı. CHP yönetimi bu kararı tanımadığını açıkladı; ancak Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu ve Pazartesi günü (8 Eylül) ekibiyle birlikte il binasına gideceğini açıkladı.

Bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz gün CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarının ilgili mahkemelerden gönderilmesini talep etti.

YSK'DAN CHP'YE BİR RET BİR KABUL

Öte yandan çarpıcı bir gelişme de Yüksek Seçim Kurulu'nda yaşandı. YSK CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz, CHP'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN İHTİMALİ GÜÇLENDİ BAY KEMAL SESSİZ

YSK'nın verdiği bu karar ile 15 Eylül'de "mutlak butlan" ihtimali güçlendi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İstanbul Kongresi'nin iptalinin ardından Takvim.com.tr'nin ulaştığı yakın çevresi "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" mesajını vermişti. Kılıçdaroğlu sessizliğini korusa da arka planda dönmeyi istediği ve "Parti yönetilmek zorunda" görüşünde olduğu biliniyor.