PODCAST CANLI YAYIN

İzmir İl Emniyet Müdürü kim? Muhsin Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Şüpheli yakalandı soruşturma sürüyor. Peki İzmir İl Emniyet Müdürü kim? Muhsin Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Giriş Tarihi:
İzmir İl Emniyet Müdürü kim? Muhsin Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi, 16 yaşındaki bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, Polis Memuru Ömer Amila ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.

Saldırganın Kimliği Belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı. Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yerlikaya, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

AK Partiden İzmirdeki alçak saldırıya tepki: Milletimizin başı sağ olsunAK Partiden İzmirdeki alçak saldırıya tepki: Milletimizin başı sağ olsun
AK Parti'den İzmir'deki alçak saldırıya tepki: "Milletimizin başı sağ olsun"
Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!

Soruşturma Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Tunç, soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olayda polis ve vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralandığını ve saldırganın yakalandığını açıkladı.

Şehitlerin Kimlikleri

Şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın isimleri yetkililer tarafından doğrulandı. Ağır yaralı Polis Memuru Ömer Amila'nın tedavisi sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürü ise Mevlüt Atalay'dır. Muhsin Aydemir'in kişisel hayatına dair bilgiler sınırlı; resmi kaynaklara göre görevine odaklı bir yaşam sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı "menfur" olarak nitelendirdi ve şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayın titizlikle soruşturulduğunu ve ilgili savcıların görevlendirildiğini belirtti. Yetkililer, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

İzmirde polis karakoluna saldıran saldırganın görüntüsü ortaya çıktıİzmirde polis karakoluna saldıran saldırganın görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MUHSİN AYDEMİR KİMDİR?

Muhsin Aydemir, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'nde 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin il binasını ne zaman ve kimlerle teslim alacak? İmamoğlu'nu yerden yere vurdu Özel'e rest çekti
Türk Telekom
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber! Uzmanı TAKVİM'e anlattı
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum