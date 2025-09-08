İzmir İl Emniyet Müdürü kim? Muhsin Aydemir kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi, 16 yaşındaki bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, Polis Memuru Ömer Amila ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.
Saldırganın Kimliği Belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın 16 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı. Saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yerlikaya, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında detaylı inceleme başlatıldı.
Soruşturma Başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Tunç, soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, olayda polis ve vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralandığını ve saldırganın yakalandığını açıkladı.