AK Parti'den İzmir'deki alçak saldırıya tepki: "Milletimizin başı sağ olsun"

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki hain saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.