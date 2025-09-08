Bugün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı? 8 Eylül Pazartesi okul günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle 8 Eylül tarihinde ulaşımın ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Buna göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına açık olacak.
Toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz mi?
Kış tarifesine geçiş ve okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda ek seferler düzenlenecek.
Okul servis araçları ise İSPARK'a ait 112 otoparkı ilk gün ücretsiz kullanabilecek.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır.
Marmaray bu kapsama dahil olmadığı için 8 Eylül'de ücretli olacak.