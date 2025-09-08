PODCAST CANLI YAYIN

Bugün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı? 8 Eylül Pazartesi okul günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bugün metro, metrobüs, vapur otobüs bedava mı? 8 Eylül Pazartesi okul günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle 8 Eylül tarihinde ulaşımın ücretsiz sağlanacağını açıkladı. Buna göre, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz bir şekilde vatandaşların kullanımına açık olacak.

(AA)(AA)

Toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz mi?

Kış tarifesine geçiş ve okulların açılmasıyla birlikte toplu ulaşımda ek seferler düzenlenecek.

Okul servis araçları ise İSPARK'a ait 112 otoparkı ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

(AA)(AA)

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB'ye bağlı geçerli ulaşım araçları, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay gibi araçlardır.

Marmaray bu kapsama dahil olmadığı için 8 Eylül'de ücretli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

8 Eylül'de yapılacak ücretsiz toplu taşıma uygulamasından öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer yolcular dahil olmak üzere herkes yararlanabilecek.

8 Eylül Pazartesi okulların açılış ve kapanış saati | Bugün ilk ders zili kaçta çalacak? MEB-Valilik açıklaması...8 Eylül Pazartesi okulların açılış ve kapanış saati | Bugün ilk ders zili kaçta çalacak? MEB-Valilik açıklaması...
8 Eylül Pazartesi okulların açılış ve kapanış saati | Bugün ilk ders zili kaçta çalacak? MEB-Valilik açıklaması...
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesiOkul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi
Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Türk Telekom
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM'e tavsiyeler...
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 300 bin TL'lik soruda garanti yöntem!
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir