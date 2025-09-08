8 Eylül Pazartesi okulların açılış ve kapanış saati | Bugün ilk ders zili kaçta çalacak? MEB-Valilik açıklaması...

Uzun bir yaz tatilinin ardından İstanbul'daki öğrenciler, 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanıyor. İlk ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören öğrenciler için ilk günün ders saat aralığı da netleşti. İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla esnek bir planlama yapıldığını duyurdu. İstanbul'da pazartesi günü okullar saat 10.00'da açılacak TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN ESNEK SAAT UYGULAMASI İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Öğrenci servisi (AA) Kararın, özellikle okul servisleri ve güzergahlarda ilk gün yaşanabilecek trafik sorunlarının önüne geçmek amacıyla alındığı vurgulandı. Böylece hem öğrenciler hem de veliler, eğitim yılının ilk gününde daha rahat bir başlangıç yapacak.