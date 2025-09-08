PODCAST CANLI YAYIN

8 Eylül Pazartesi okulların açılış ve kapanış saati | Bugün ilk ders zili kaçta çalacak? MEB-Valilik açıklaması...

8 Eylül Pazartesi günü okulların açılış saati, İstanbul Valiliği’nin yaptığı son açıklamanın ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Haziran ayında başlayan yaz tatili, ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek ve öğrenciler 44,5 gün sürecek kesintisiz eğitim maratonuna başlayacak. Ardından ise bir haftalık ara tatil öğrencileri bekliyor. Peki 8 Eylül Pazartesi günü okullar tam olarak saat kaçta açılacak?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzun bir yaz tatilinin ardından İstanbul'daki öğrenciler, 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapmaya hazırlanıyor. İlk ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören öğrenciler için ilk günün ders saat aralığı da netleşti. İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla esnek bir planlama yapıldığını duyurdu.

İstanbul'da pazartesi günü okullar saat 10.00'da açılacak

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN ESNEK SAAT UYGULAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü derslerin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Öğrenci servisi (AA)Öğrenci servisi (AA)

Kararın, özellikle okul servisleri ve güzergahlarda ilk gün yaşanabilecek trafik sorunlarının önüne geçmek amacıyla alındığı vurgulandı. Böylece hem öğrenciler hem de veliler, eğitim yılının ilk gününde daha rahat bir başlangıç yapacak.

Öğrenci servisi (AA)Öğrenci servisi (AA)

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapılacak. İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenci servisi (AA)Öğrenci servisi (AA)

OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ DE NETLEŞTİ

Eğitim yılının ilk dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Böylece toplamda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatiliyle birlikte öğrenciler, kesintisiz eğitim sürecinde dinlenme fırsatı da bulacak.

Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Kimse benden para istiyorlar diyemezOkullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Kimse benden para istiyorlar diyemez

