Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okul servis ücretlerindeki son durumu merak ediyor. İşte 2025 yılı İstanbul ve Ankara için güncel okul servis ücretleri ve aylık ödeme tablosu…

(Kaynak: AA)

SERVİS ÜCRETLERİNDE YETKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, servis ücretleriyle ilgili yetkinin bakanlıkta olmadığını vurgulayarak, son dönemde bazı belediyelerde servis fiyatlarının enflasyonun üzerinde, hatta bazı durumlarda iki katına yakın arttığını belirtti. Tekin, "Servis ücretlerinin belirlenmesinde yanlış bir algı oluşuyor sanki bu denetim ve karar yetkisi bizdeymiş gibi gösteriliyor. Oysa bu yetki, özellikle büyükşehirlerde belediyelere ait ve komisyonlar aracılığıyla şekilleniyor. Bakanlık olarak yalnızca görüş bildirebiliyoruz" dedi.

Servis araçlarının güvenlik donanımlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Biz bakanlık olarak öğrencilerin servise biniş ve iniş saatleri ile rehberlik çalışmalarıyla ilgileniyoruz. 2015'ten bu yana araçlarda emniyet kemerinden kameraya kadar zorunluluklar getirildi. Kameralarla kayıt altına alınan tüm süreçler artık zorunlu ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.