Okul servis ücretleri aylık ödemesi ne kadar, kaç TL? 2025 İstanbul ve Ankara yeni servis ücretleri listesi

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrenciler ve veliler, okul servis ücretlerindeki son durumu merak ediyor. İşte 2025 yılı İstanbul ve Ankara için güncel okul servis ücretleri ve aylık ödeme tablosu…
SERVİS ÜCRETLERİNDE YETKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, servis ücretleriyle ilgili yetkinin bakanlıkta olmadığını vurgulayarak, son dönemde bazı belediyelerde servis fiyatlarının enflasyonun üzerinde, hatta bazı durumlarda iki katına yakın arttığını belirtti. Tekin, "Servis ücretlerinin belirlenmesinde yanlış bir algı oluşuyor sanki bu denetim ve karar yetkisi bizdeymiş gibi gösteriliyor. Oysa bu yetki, özellikle büyükşehirlerde belediyelere ait ve komisyonlar aracılığıyla şekilleniyor. Bakanlık olarak yalnızca görüş bildirebiliyoruz" dedi.
Servis araçlarının güvenlik donanımlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekin, "Biz bakanlık olarak öğrencilerin servise biniş ve iniş saatleri ile rehberlik çalışmalarıyla ilgileniyoruz. 2015'ten bu yana araçlarda emniyet kemerinden kameraya kadar zorunluluklar getirildi. Kameralarla kayıt altına alınan tüm süreçler artık zorunlu ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?
Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma, taksi ve servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam önerisinde bulunmuş, ancak UKOME toplantısında bu teklif oy çokluğuyla reddedilmişti.
Şu an için İstanbul'daki servis ücretleri kesin olarak netleşmiş değil. İstanbul Servis İşletmecileri, fiyatlarda yaklaşık yüzde 50 oranında artış talep ediyor.
2025 yılı Ocak ayında İstanbul'daki okul servis ücretlerine %35'lik bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte, 0-1 kilometre arasındaki okul servis ücreti 1931,40 TL'den 2605 TL'ye yükseldi. Personel servis ücretleri de benzer şekilde, 1004 TL'den 1355 TL'ye çıkarıldı.
ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
Ankara'da okul servis ücretlerine önemli bir artış geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla, şehirdeki okul servis ücretleri yüzde 30 oranında yükseltildi.
İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR?
İzmir'de 2025-2026 eğitim yılı için okul servis ücretleri açıklandı. Buna göre, en kısa mesafe olan 0-3 kilometre için ücretler devlet okullarında 2.762 TL, anaokulu ve özel okullarda ise 3.313 TL olarak belirlendi.
Servislerde yardımcı personel (hostes) bulundurulması durumunda, mevcut ücretlere yüzde 30 ekleniyor. Bu durumda 0-3 kilometre mesafe için devlet okullarında servis ücreti 3.590 TL, anaokulları ve özel okullarda ise 4.306 TL oluyor.