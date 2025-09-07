İtalya’da makarnalı poşetten çıkan suikast planı: Daltonlar çetesinin Casperlar'a yönelik saldırı girişimini ev sahibi farketti

Viterbo şehrinde asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Daltonlar gurubu üyesi olduğu iddia edilen Abdullah Atik ve Barış Kaya, 2 Eylül günü Santa Rosa kilisesinin hemen önündeki Sergio Albertelli'nin işlettiği La Sosta evine geldi. Ev sahibi Albertelli, 9 Eylül'de çıkış yapacaklarını ve festivale geldiklerini İngilizce ve İspanyolca anlatmaya çalışan 2 kişinin şort ve plaj terlikli olup, valizlerinin olmayışından şüphelenerek dairesi için yüksek bir fiyat istedi. Ancak Abdullah Atik, Barış Kaya daireyi günlüğü 600 eurodan kiraladı.

İtalya'nın Viterbo kentinde, " Daltonlar " çetesine mensup iki kişinin Casperlar suç örgütü lideri İsmail Atız 'a yönelik suikast planı son anda engellendi. Festival için ev kiraladıklarını söyleyen saldırganların, alışveriş poşetlerine gizledikleri silahlarla suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Ev sahibinin durumdan şüphelenmesiyle çetenin planı suya düştü.

Odaya geçen Abdullah Atik ve Barış Kaya, aynı gün öğleden sonra dışarıya çıkarak binaya ağzına kadar makarna dolu biri sarı, diğeri mavi iki poşetle geri döndü. Ev sahibi Albertelli, mutfağı olmayan evde bu kadar alışveriş yapılmasından ve poşetlerde başka bir şey taşınmış olabileceğinden şüphelendi ancak kiracılarına bir şey söyleyemedi.

FESTİVAL GÜNÜ EVDEN ÇIKMADILAR

Festival günü ise misafirlerin dışarıya çıkmadığını fark eden Albertelli, evin camlarının kapalı olduğunu ve festivali dahi seyretmek için açmadıklarını görünce ortağına mesaj atarak endişesini dile getirdi. Misafirlerin Türk olduğunu bilen ortağının geçtiğimiz hafta Viterbo şehrinde "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ın yakalandığına ilişkin haberi göndermesinin ardından Albertelli, polisi arayarak misafirlerle ilgili endişesini anlattı. Dairede silah saklanacağı ihtimalini aklına getirmeyen Albertelli, polise kiracılarının yüksek oranda uyuşturucu kullanmalarından şüphelendiğinden bahsetti.

SİLAHLAR KOLTUK ARKASINDAN ÇIKTI

Polis aldığı bilgiler doğrultusunda 20 dakika sonra daireye baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, Abdullah Atik ve Barış Kaya gözaltına alındı. Konuşmama hakkı kullanan iki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'da yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

TÜRK POLİSİNDEN DESTEK İSTENDİ

İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı.

Suikast silahlarıyla ele geçirilen Abdullah Atik ve Barış Kaya'nın 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları belirlendi.

