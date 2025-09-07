PODCAST CANLI YAYIN

İtalya’da makarnalı poşetten çıkan suikast planı: Daltonlar çetesinin Casperlar'a yönelik saldırı girişimini ev sahibi farketti

Viterbo’da festival öncesi kiralık bir evde yakalanan “Daltonlar” çetesine mensup 2 kişi, alışveriş poşetlerine gizledikleri silahlarla rakip örgüt lideri İsmail Atız’a suikast hazırlığındaydı. Ev sahibinin dikkati sayesinde plan son anda bozuldu.

Giriş Tarihi:
İtalya’da makarnalı poşetten çıkan suikast planı: Daltonlar çetesinin Casperlar'a yönelik saldırı girişimini ev sahibi farketti

İtalya'nın Viterbo kentinde, "Daltonlar" çetesine mensup iki kişinin Casperlar suç örgütü lideri İsmail Atız'a yönelik suikast planı son anda engellendi. Festival için ev kiraladıklarını söyleyen saldırganların, alışveriş poşetlerine gizledikleri silahlarla suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Ev sahibinin durumdan şüphelenmesiyle çetenin planı suya düştü.

KİRALANAN DAİREDE ŞÜPHELİ HAREKETLER

Viterbo şehrinde asırlardır devam eden 'Macchina di Santa Rosa' festivaline saatler kala yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Daltonlar gurubu üyesi olduğu iddia edilen Abdullah Atik ve Barış Kaya, 2 Eylül günü Santa Rosa kilisesinin hemen önündeki Sergio Albertelli'nin işlettiği La Sosta evine geldi. Ev sahibi Albertelli, 9 Eylül'de çıkış yapacaklarını ve festivale geldiklerini İngilizce ve İspanyolca anlatmaya çalışan 2 kişinin şort ve plaj terlikli olup, valizlerinin olmayışından şüphelenerek dairesi için yüksek bir fiyat istedi. Ancak Abdullah Atik, Barış Kaya daireyi günlüğü 600 eurodan kiraladı.

Daltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktıDaltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktı

GİZEMLİ POŞETLER

Odaya geçen Abdullah Atik ve Barış Kaya, aynı gün öğleden sonra dışarıya çıkarak binaya ağzına kadar makarna dolu biri sarı, diğeri mavi iki poşetle geri döndü. Ev sahibi Albertelli, mutfağı olmayan evde bu kadar alışveriş yapılmasından ve poşetlerde başka bir şey taşınmış olabileceğinden şüphelendi ancak kiracılarına bir şey söyleyemedi.

Daltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktıDaltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktı

FESTİVAL GÜNÜ EVDEN ÇIKMADILAR

Festival günü ise misafirlerin dışarıya çıkmadığını fark eden Albertelli, evin camlarının kapalı olduğunu ve festivali dahi seyretmek için açmadıklarını görünce ortağına mesaj atarak endişesini dile getirdi. Misafirlerin Türk olduğunu bilen ortağının geçtiğimiz hafta Viterbo şehrinde "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ın yakalandığına ilişkin haberi göndermesinin ardından Albertelli, polisi arayarak misafirlerle ilgili endişesini anlattı. Dairede silah saklanacağı ihtimalini aklına getirmeyen Albertelli, polise kiracılarının yüksek oranda uyuşturucu kullanmalarından şüphelendiğinden bahsetti.

Viterbo şehriViterbo şehri

SİLAHLAR KOLTUK ARKASINDAN ÇIKTI

Polis aldığı bilgiler doğrultusunda 20 dakika sonra daireye baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, Abdullah Atik ve Barış Kaya gözaltına alındı. Konuşmama hakkı kullanan iki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'da yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

Daltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktıDaltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktı

TÜRK POLİSİNDEN DESTEK İSTENDİ

İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı.

Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...
Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...

Suikast silahlarıyla ele geçirilen Abdullah Atik ve Barış Kaya'nın 'Casperlar' suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları belirlendi.

Daltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktıDaltonlar'dan Casperlar'a yönelik suikast girişimi İtalya'da ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor