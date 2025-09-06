İtalya'da suikast silahlarıyla yakalandılar: Hedefleri “Casperlar” lideriymiş! Daltonlar çetesi üyeleri tutuklandı

İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen geleneksel "Macchina di Santa Rosa" festivali öncesinde iki Türk vatandaşı, kaldıkları pansiyonda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uzun namlulu silahlar ele geçirildi.
İki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'deki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI
Suikast silahlarıyla yakalanan iki saldırgan emniyette konuşmama hakkını kullanırken, yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceğini değerlendiren polis, 50 bin kişinin katıldığı festivalde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.
Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilirken, çok sayıda özel harekatçı bölgeye sevk edildi, gece boyunca sinyal kesiciler kullanıldı. Festivalin en önemli ritüeli olan ve asırlardır devam eden hamallarla çan kulesinin karanlıkta taşıma geleneği ise sokak lambaları açılarak yapıldı.
DALTONLAR ÇETESİNE ÜYE ÇIKTILAR
İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı. Suikast silahlarıyla ele geçirilen saldırganların Abdullah A. ve Barış K. olduğu ve Daltonlar grubuna üye oldukları belirlendi.