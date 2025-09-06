PODCAST CANLI YAYIN

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen “Macchina di Santa Rosa” festivali öncesi iki Türk saldırgan uzun namlulu silahlarla yakalandı. Daltonlar çetesine üye oldukları belirlenen şüphelilerin, rakip suç örgütü Casperlar’ın lideri İsmail Atız’a suikast planladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderilirken Abdullah A.’nın, geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de öldürülen Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)’nin katili olduğu iddia edildi.

İtalya'da suikast silahlarıyla yakalandılar: Hedefleri “Casperlar” lideriymiş! Daltonlar çetesi üyeleri tutuklandı

İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen geleneksel "Macchina di Santa Rosa" festivali öncesinde iki Türk vatandaşı, kaldıkları pansiyonda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

Montefiascone'deki baskının videosu. (Görüntü: Rainews)Montefiascone'deki baskının videosu. (Görüntü: Rainews)

İki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'deki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Suikast silahlarıyla yakalanan iki saldırgan emniyette konuşmama hakkını kullanırken, yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceğini değerlendiren polis, 50 bin kişinin katıldığı festivalde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirilirken, çok sayıda özel harekatçı bölgeye sevk edildi, gece boyunca sinyal kesiciler kullanıldı. Festivalin en önemli ritüeli olan ve asırlardır devam eden hamallarla çan kulesinin karanlıkta taşıma geleneği ise sokak lambaları açılarak yapıldı.

Daltonlar lideri Beratcan GökdemirDaltonlar lideri Beratcan Gökdemir

DALTONLAR ÇETESİNE ÜYE ÇIKTILAR

İtlayan polisi içeride çok sayıda sahte kimlik bulunması nedeniyle saldırganlar hakkında detaylı bilgiye ulaşamazken, gerçekler saatler sonra Türk polisiyle yapılan görüşmelerle ortaya çıktı. Suikast silahlarıyla ele geçirilen saldırganların Abdullah A. ve Barış K. olduğu ve Daltonlar grubuna üye oldukları belirlendi.

Casperlar lideri İsmail AtızCasperlar lideri İsmail Atız

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNE SUİKAST PLANI

Abdullah A. ve Barış K.'nin, Viterbo şehrinde geçtiğimiz hafta yakalanan "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, 20 gün önce şehre giriş yaptıkları ve İsmail Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları iddia edildi.

Abdullah A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de, motosikletle ilerlerken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)'nin katili olduğu ve Türkiye'de arandığı ortaya çıktı. Abdullah A.'nin cinayetin hemen ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR
Viterbo Savcılığı' ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah A. ve Barış K. tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderilirken, diğer 5 kişi serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...

