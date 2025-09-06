İtalya'da suikast silahlarıyla yakalandılar: Hedefleri “Casperlar” lideriymiş! Daltonlar çetesi üyeleri tutuklandı

Casperlar lideri İsmail Atız

CASPERLAR SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNE SUİKAST PLANI



Abdullah A. ve Barış K.'nin, Viterbo şehrinde geçtiğimiz hafta yakalanan "Casperlar" suç örgütü lideri İsmail Atız'ı öldürmek için ülkede bulunduğu, 20 gün önce şehre giriş yaptıkları ve İsmail Atız'ı mahkemeye çıkacağı gün infaz etmeye hazırladıkları iddia edildi.

Abdullah A.'nın geçtiğimiz Ocak ayında Bahçelievler'de, motosikletle ilerlerken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Casperlar grubu üyesi Ahmet Cangi (20)'nin katili olduğu ve Türkiye'de arandığı ortaya çıktı. Abdullah A.'nin cinayetin hemen ardından yurtdışına kaçtığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Viterbo Savcılığı' ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah A. ve Barış K. tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderilirken, diğer 5 kişi serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.