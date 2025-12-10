Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncellenen hava tahmin raporunu ve yeni kar haritasını yayımladı. Açıklamada birçok il için yeniden kar uyarısı yapılırken, özellikle iç ve doğu kesimlerde hava şartlarının sertleşeceği belirtildi. Yeni verilere göre kar yağışı bugünden itibaren çok sayıda kentte etkisini gösterecek.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:13