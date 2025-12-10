Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM’ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümü gün boyunca bulutlu ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle İç Anadolu'nun büyük kısmı (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağış görülecek. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde de yağış beklentisi bulunuyor.