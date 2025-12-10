Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncellenen hava tahmin raporunu ve yeni kar haritasını yayımladı. Açıklamada birçok il için yeniden kar uyarısı yapılırken, özellikle iç ve doğu kesimlerde hava şartlarının sertleşeceği belirtildi. Yeni verilere göre kar yağışı bugünden itibaren çok sayıda kentte etkisini gösterecek.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümü gün boyunca bulutlu ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle İç Anadolu'nun büyük kısmı (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağış görülecek. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde de yağış beklentisi bulunuyor.

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde tahmin edilen yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevresinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği bildirildi. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın zaman zaman kuvvetli hale gelmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerine yakın seyredeceği belirtiliyor. Soğuk havaya karşın özellikle kıyı kesimlerde ani sıcaklık değişimleriyle birlikte yer yer kısa süreli sağanakların etkili olabileceği ifade ediliyor.

Meteorolojiden Uyarı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Yetkililer Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin tedbirli olması isteniyor.

Türkiye'de Bu Kış Kar Beklentisi Düşük

Türkiye genelinde son yıllarda etkisi giderek daha fazla hissedilen sıcaklık artışı, bu kış sezonunda da kendini gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara kıyasla daha az olması öngörülüyor.