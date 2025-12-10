Ayakkabı modeli zorbalık nedeni oldu! Marka giymeyenler okulda dışlanıyor

SAHTE MODEL GİYENLER DIŞLANIYOR

Okullarda hızla yayılan bir başka eğilim ise ailelerin bütçeleri yetmediği için çocuklarına daha uygun fiyatlı, taklit markalı ayakkabılar alması. Ancak öğrenciler, taklit ürünleri anında fark ediyor ve bu durum alaylara gerekçe hâline geliyor. Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, bir veli, 7'nci sınıfa giden çocuğunun başına gelenleri şu sözlerle anlattı: "Oğlum evimize yakın bir devlet okulunda okuyor. Arkadaşlarının giydiği, çok bilinen bir ayakkabıdan istedi. Çok pahalıydı alamadık. Benzerini gittim pazardan aldım. Oldukça da kaliteliydi. Ancak arkadaşları sahte olduğunu anlamış, alay etmişler. 'Madem alamıyorsun bari sahtesini giyme' demişler. Çocuk tam 3 gün okula gitmedi."

Akran zorbalığı (AA)

SOSYAL MEDYA ETKİLİYOR

Ekonomik temelli zorbalığın en güçlü ayağını sosyal medya oluşturuyor. Öğrencilerin kıyafet veya ayakkabılarının fotoğraflarını gizlice çekip kapalı gruplarda paylaşması, filtrelerle alay konusu yapması veya marka göndermeli etiketler üretmesi, görünmez bir dijital baskı yaratıyor.

