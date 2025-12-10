Ayakkabı modeli zorbalık nedeni oldu! Marka giymeyenler okulda dışlanıyor
Türkiye'de öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan yeni bir akran zorbalığı türü dikkat çekiyor: Marka zorbalığı. Okullarda marka baskısı hızla yayılıyor. Öğrenciler, kıyafet ve telefon modeline göre sınıflandırılıyor. Markası düşük olan dışlanıyor, alay ediliyor. Çocuklar aynı markaları giyenlerle arkadaşlık kuruyor, bu yönde sosyal gruplar oluşturuyorlar.
Artık yalnızca akademik başarı ya da sosyal ilişkiler değil, öğrencinin giydiği ayakkabı modeli, taşıdığı çanta, taktığı kulaklık ya da kullandığı telefon bile sınıf içi ayrımcılığın nedeni olabiliyor. Bu konuda onlarca öğretmen ve veliden şikâyet geliyor.
Özellikle büyük şehirlerde öğrenciler arasında "marka rekabeti" adı verilen bir baskı döngüsü oluşuyor. Popüler ayakkabı markalarına sahip olmayan, eski model telefon kullanan ya da sınıf arkadaşlarıyla benzer ekonomik imkânlara sahip olmayan öğrenciler hedef hâline geliyor. Bazı çocuklar, yalnızca ayakkabısının modeli "trend" olmadığı için alay edilip dışlanırken, kimileri de çantası ya da montu nedeniyle sosyal gruplara kabul edilmiyor. Psikolojik danışmanlara göre olayın en kaygı verici yönü, marka baskısının çocuklarda üstünlük-aşağılama döngüsü yaratması. Bir öğrencinin ekonomik imkânları üzerinden etiketlenmesi, hem özgüveni hem de sosyal uyumu olumsuz etkiliyor.