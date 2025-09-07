İsyan var umursayan yok! Soykırımcılar katliama devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 64 bin 368'e, yaralı sayısı 162 bin 367'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinli'nin daha açlıktan hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam can kaybının 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan İsrail işgal hareketi kapsamında ayakta kalan son yüksek katlı binaları da bombalarla yıkmaya başladı. Dünyanın çeşitli kentlerinde dün yüzbinler protesto için meydanlara çıkarken, öfkenin katil İsrail'i durdurmadığı gözleniyor