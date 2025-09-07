CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, mahkemenin İstanbul İl Başkanlığı'na verdiği kayyum kararını tanımamaya devam ediyor.

CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü

Gerek sosyal medyadaki paylaşımlarla, gerek se Özgür Özel'in ayaklanma çağrısıyla CHP'li isimleri İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Kalabalık topluluk arasında her zaman olduğu gibi CHP'li isimler polisin üzerine yürüdü. O esnada CHP'li vekil Ali Mahir Başarır görevi başındaki polis memurunu kolundan tuttu. Başarır, daha sonra polise "Buraya gel dedim." sözleriyle bağırdı.