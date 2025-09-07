PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri polisle karşı karşı gelmeye devam ediyor. Son olarak mahkemenin kayyum kararını tanımayan CHP'li üyeler İstanbul İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Kalabalık arasında CHP'li vekiller görevi başındaki polisin üzerine yürüdü. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır ise polisin kolundan çekerek, "Buraya gel dedim." sözleriyle haddini aşıp bağırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, mahkemenin İstanbul İl Başkanlığı'na verdiği kayyum kararını tanımamaya devam ediyor.

CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü

Gerek sosyal medyadaki paylaşımlarla, gerek se Özgür Özel'in ayaklanma çağrısıyla CHP'li isimleri İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

CHP'Lİ VEKİLLER POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kalabalık topluluk arasında her zaman olduğu gibi CHP'li isimler polisin üzerine yürüdü. O esnada CHP'li vekil Ali Mahir Başarır görevi başındaki polis memurunu kolundan tuttu. Başarır, daha sonra polise "Buraya gel dedim." sözleriyle bağırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Türkiye - İspanya | CANLI
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi