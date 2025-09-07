PODCAST CANLI YAYIN

CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği, CHP'nin provokasyon çağrılarına geçit vermedi. Valilik kararıyla İstanbul'un 6 ilçesinde 7-10 Eylül tarihleri arasında tüm gösteri ve eylemler yasaklandı. Vali Davut Gül, toplumsal huzuru bozmaya yönelik girişimlerin yasal olarak suç olduğunu hatırlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanmasıyla CHP İl Gençlik Kolları çeşitli provokasyon çalışmalarına başladı. "Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz." sloganlarıyla halkı eyleme davet eden provokasyonlara İstanbul Valiliği geçit vermedi.

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE EYLEM YASAĞI

İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul'da; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması Çarşamba gününe kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık Yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afış asılması vb. Organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Ve 19. Maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül ise CHP tarafından yapılan provokasyonların toplumsal huzura zarar vereceğinin açık olduğunu belirttiği açıklamasında, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.

Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.

İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı! "Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın"
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!