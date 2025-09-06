Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

ÖCALAN ÖNERİSİ

Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.

Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

