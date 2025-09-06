PODCAST CANLI YAYIN

MHP'den "komisyon" için Abdullah Öcalan önerisi! Feti Yıldız açıkladı: Zaaf oluşturmayacak

TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Yıldız, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden  3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP'den "komisyon" için Abdullah Öcalan önerisi! Feti Yıldız açıkladı: Zaaf oluşturmayacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda şehit ve gazi yakınlarından barolara eski meclis başkanlarından Diyarbakır Annelerine kadar birçok kişi ve sivill toplum kuruluşuna söz verilerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP'DEN FLAŞ ÇIKIŞ
Bu kapsamda MHP'den dikkat çeken bir öneri geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız komisyondan seçilecek 3-4 kişinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor

Sosyal medya üzerinden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız (Fotoğraf: AA)MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız (Fotoğraf: AA)

Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.
7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir.

Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır.

ÖCALAN ÖNERİSİ
Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir.
Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

Feti Yıldız'ın X paylaşımıFeti Yıldız'ın X paylaşımı

SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslarSDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışmasıTerör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
Can Borcu
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarını tutamadı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
ÇEYREK FİNALDEYİZ! Türkiye - İsveç : 85-79 | MAÇ SONUCU
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Şaçlarını siyahlatmak istedi başına gelmeyen kalmadı! Şampuanı kullandıktan sonra dayak yemişten beter oldu
İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi
Beklenen gün geldi: Can Borcu bu akşam atv’de! İşte yeni sezona dair ipuçları...
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor