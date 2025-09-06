Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyonda şehit ve gazi yakınlarından barolara eski meclis başkanlarından Diyarbakır Annelerine kadar birçok kişi ve sivill toplum kuruluşuna söz verilerek süreç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
MHP'DEN FLAŞ ÇIKIŞ
Bu kapsamda MHP'den dikkat çeken bir öneri geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız komisyondan seçilecek 3-4 kişinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesini önerdi.
Sosyal medya üzerinden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız şunları söyledi:
"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışmalara başlamıştır.
Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.
7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir.