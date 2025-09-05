PODCAST CANLI YAYIN

Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka, Halep ve Deyrizor illerinde, Fırat Nehri boyunca ve Şam yönetimiyle temas hatlarında, ayrıca işgal ettiği alanlarda Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları kuruyor. Terör örgütünün tünelleri, yumuşak toprak yapısına sahip Rakka'da yaşamı tehdit ediyor. PKK/YPG Halep'in Deyr Hafer bölgesinde, Rakka'nın Tabka bölgesinde ve Deyr ez Zor'un Fırat Nehri bölgesinde Türkiye sınırındakilere benzer üç savunma hattı oluşturmaya başladı.

Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması

Türkiye'den gelen çağrılara kulak asmayan terör örgütü PKK/YPG Suriye'de ateşle oynuyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Rakka, Halep ve Deyrizor illerinde, Fırat Nehri boyunca ve Şam yönetimiyle temas hatlarında, ayrıca işgal ettiği alanlarda Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları kuruyor.

Şam yönetiminin Paris görüşmelerini askıya almasının ardından ademimerkeziyetçi yapıyı savunan PKK/YPG, Suriye'nin Dürzi ve Alevi önde gelen isimleriyle Haseke'de düzenlediği konferansın ardından, Rakka, Halep ve Deyrizor ile Türkiye sınır hattındaki hareketliliğini artırdı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce Münbiç'te açtığı tüneller


TERÖRİSTLER SAVUNMA HATTINI MAYIN DÖŞÜYOR

PKK/YPG'li teröristler, Haseke'nin Maliki ile Halep'in Aynularap ilçeleri arasında, Türkiye sınır hattı boyunca ilk savunma hattına mayın döşüyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle temas hatları boyunca Halep'in Deyr Hafer bölgesinde, Rakka'nın Tabka bölgesinde ve Deyr ez Zor'un Fırat Nehri bölgesinde Türkiye sınırındakilere benzer üç savunma hattı oluşturmaya başladı.

PKK/YPG, birinci hat boyunca orta ve hafif silahların yanı sıra antitank roket tipi silahlar yerleştirdi, ikinci hatta ise personel taşıyıcı zırhlı araçlar, havan ve topçu bataryaları konuşlandırdı.

Örgüt, üçüncü savunma hattına da uzun menzilli topçu bataryaları ve kamikaze droneler mevzilendirdi. Bu hatlardaki silahları kamufle etmek amacıyla da özellikle Rakka ile Fırat Nehri yatağında tünel kazma işini hızlandırdı.

Örgüt, söz konusu hatları hem birbirlerine bağladı hem de silah ve lojistik malzemelerin tedariki için dördüncü bir hatla birleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve çevre köylerde tünel kazıp silah saklamıştı.

PKK/YPG, SAHTE MEVZİ TÜNELİ İNŞA EDİYOR

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın "Tünellerimiz kalelerimizdir" stratejisini benimsemesiyle SDG, Şubat 2019'da Deyrizor'un Bağuz ilçesinde DEAŞ ile çatışmaların ardından işgal ettiği bölgelerde tüneller kazmaya başladı.

PKK/YPG, tünellerle Fırat Nehri'nin doğusundaki büyük yerleşim birimlerini birbirine bağlayan bir ağ oluşturarak hem askeri operasyonlara karşı korunmayı hem de uzun süreli direniş gücü sağlamayı hedefliyor.

Özellikle yakın zamanda örgüt, savunma taktiği olarak Rakka'nın Tabka ilçesi, Halep'in Tişrin Barajı ve Fırat Nehri yatağı ile Haseke çevresinde mayınlı ve kullanılamaz hale getirilmiş sahte mevzi tünelleri inşa etmeye başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, ABD güçlerinin en büyük üslerinden birinin bulunduğu Haseke'nin Rumeylan ilçesinde, omuzdan atılan antitank silahı RPG'ye dayanıklı, güçlendirilmiş betonarme tünel üretim tesisi bulunduğu da ifade ediliyor.

PKK/YPG'nin kullandığı tüneller, personel geçişi için kullanılanlar, araç geçişine uygun genişlikte olanlar ve barınma, yaşam alanı ile komuta merkezi olarak kullanılanlar olmak üzere üç ana kategoriye ayrılıyor.

YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor.

SDG'NİN TÜNELLERİ RAKKA TOPRAKLARINDA YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Fırat Nehri'ne yakın konumuyla yumuşak toprak katmanlarının bulunduğu bir havzada yer alan Rakka'da, PKK/YPG tarafından kazılan tüneller, şehir altyapısı ve halkın güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Barajlar ve su kaynakları uzmanı Mühendis Abdürezzak Uleyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu Rakka'nın Tabka ve Safsafe ilçelerinde, terör örgütünün kazdığı tünellerin, yüzeydeki yapılar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

PKK/YPG'nin Rakka'nın çeşitli bölgelerinde kazdığı tünellerin geniş bir yer altı ağı oluşturduğunu belirten Uleyvi, "Bu tüneller, hastaneler, okullar ve diğer kamu binalarının altından geçiyor. Birçok tünelin birbirine bağlı olması, olası bir çökme durumunda geniş alanların etkilenmesine neden olabilir." dedi.

SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslarSDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar

Uleyvi, "Tüneller, Panorama bölgesinden Fırusiyye yönüne uzanıyor, Doğum Hastanesi, Devlet Hastanesi ve birçok okulun altından geçerek Neyim Kavşağı'na kadar ulaşıyor. Bu yapılar birbirine bağlı ve şehrin altında geniş bir ağ oluşturuyor." ifadesini kullandı.

CİDDİ CAN KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR

Düşük şiddetli depremler ya da patlamalar yaşanabileceğine işaret eden Uleyvi, "Bu tür olaylar, tünellerin üzerindeki yapıların aniden çökmesine ve ciddi can kayıplarına yol açabilir." diye konuştu.

