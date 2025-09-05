Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması

YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor. (AA/ARŞİV 2019)

SDG'NİN TÜNELLERİ RAKKA TOPRAKLARINDA YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Fırat Nehri'ne yakın konumuyla yumuşak toprak katmanlarının bulunduğu bir havzada yer alan Rakka'da, PKK/YPG tarafından kazılan tüneller, şehir altyapısı ve halkın güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Barajlar ve su kaynakları uzmanı Mühendis Abdürezzak Uleyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu Rakka'nın Tabka ve Safsafe ilçelerinde, terör örgütünün kazdığı tünellerin, yüzeydeki yapılar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

PKK/YPG'nin Rakka'nın çeşitli bölgelerinde kazdığı tünellerin geniş bir yer altı ağı oluşturduğunu belirten Uleyvi, "Bu tüneller, hastaneler, okullar ve diğer kamu binalarının altından geçiyor. Birçok tünelin birbirine bağlı olması, olası bir çökme durumunda geniş alanların etkilenmesine neden olabilir." dedi.