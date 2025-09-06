Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT kabusu! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT otobüsü kazası! Motosiklet sürücüsü yaralandı (takvim foto arşiv)

"İETT OTOBÜSÜ KAYA KAYA GELDİ"

Taksi şoförü Onur Işık, "Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi" dedi.