Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT kabusu! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve arızalarla gündeme gelen İETT otobüsleri yine kazaya karıştı. Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

"İETT OTOBÜSÜ KAYA KAYA GELDİ"

Taksi şoförü Onur Işık, "Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi" dedi.

KAZAYA HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan İETT şoförü polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ KORKULUKLARA ÇARPTI

Küçükçekmece'de de sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman- Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Halkalı Meydan'da yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken otobüste hasar oluştu. Yolcular başka otobüsle yoluna devam ederken kazaya karışan otobüs bulunduğu yerden alındı.

