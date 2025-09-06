PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Malatya Valilik Binası'nın açılışını gerçekleştirdi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Törenine katıldı. Binanın Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ı havaalanında Malatya Valisi Seddar Yavuz ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf:AA) Başkan Erdoğan'ı havaalanında Malatya Valisi Seddar Yavuz ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf:AA)

Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.

Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

ʺAsrın Felaketiʺnde yıkılan tarihi Malatya Valiliği binası aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi (Fotoğraf: AA)ʺAsrın Felaketiʺnde yıkılan tarihi Malatya Valiliği binası aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi (Fotoğraf: AA)

ASLINDA UYGUN YAPILDI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkılan Malatya Valiliği binası aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecekAsrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek

