Başkan Erdoğan Malatya Valilik Binası'nın açılışını gerçekleştirdi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ı havaalanında Malatya Valisi Seddar Yavuz ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı (Fotoğraf:AA)

Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Malatya Valilik binası açılış töreninde!

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah." diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.