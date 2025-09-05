PODCAST CANLI YAYIN

İtalya'daki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline Barış Boyun engeli! Polis güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı

İtalya’nın Viterbo kentinde asırlardır devam eden ‘Macchina di Santa Rosa’ festivaline saatler kala, eylem hazırlığında olduğundan şüphelenilen ikisi ağır silahlı, 7 Türk vatandaşı etkinliklere çok yakın bir bölgede yakalandı. Yakalanan saldırganların İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun ve çetesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, polis 50 bin kişinin katıldığı festivalde yüksek güvenlik önlemleri aldı.

İtalya'da her yıl 3 Eylül'de şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa onuruna düzenlenen 'Macchina di Santa Rosa' festivaline bu yıl Türk mafyası damga vurdu. İddiaya göre 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala bir ihbarı değerlendiren polis, festival sokağında bulunan bir eve baskın düzenledi. Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirilirken, 2 Türk gözaltına alındı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Yakalananların terör eylemi hazırlığı içerisinde olabileceği değerlendirilirken yapılan araştırmada iki saldırganın da Türk mafyasına üye olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki saldırgan, Viterbo Savcılığı'ndan savcı Massimiliano Siddi'nin sorularını yanıtsız bıraktı. Silah kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan saldırganlar tutuklanarak Viterbo Hapishanesi'ne gönderildi. Evde yapılan aramalar sonrası polis, dün akşam saatlerinde, Montefiascone'deki bir eve baskın düzenledi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Festivale saatler kala 7 saldırganın eylem hazırlığı içerisindeyken yakalanması polisi alarma geçirdi. İsrail büyükelçisi Jonathan Peled, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve başbakanın kız kardeşi Arianna Meloni ve Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin ve on binlerce kişinin katılacağı festival öncesi bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Bölgeye özel bir ekip takviye olarak görevlendirilirken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Festival giriş çıkışları ise polis köpekleri eşliğinde sağlandı.

BİR İLK YAŞANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, 50 bin kişinin katıldığı festivalin asırlardır devam eden gelenek haline gelen bölümünde ise bir ilk yaşandı. 'Facchini di Santa Rosa' adı verilen 100 taşıyıcının görev aldığı, yaklaşık beş ton ağırlığında ışıklarla donatılmış devasa bir çan kulesinin kentin dar Ortaçağ sokaklarından geçirilme ritüeli bu yıl ilk kez güvenlik gerekçesiyle sokak aydınlatmaları yakılarak yapıldı. Sokak aydınlatmalarının açılarak yürüyüşün gerçekleşmesi tepki çekerken, yıllardır ayine eşlik eden birçok katılımcı bunu büyüde bir kırılma olarak algıladığını söyledi.

SANTA ROSA'NIN ARABASI NEDİR?

Makine, 30 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 5 ton ağırlığında, üzerinde Viterbo'nun koruyucu azizi Aziz heykeli bulunan heybetli bir kuledir. Her yıl, 3 Eylül gecesi, "Facchini di Santa Rosa" adlı yaklaşık 100 adam, Viterbo'nun tarihi merkezindeki 1200 metrelik bir rota boyunca bu olağanüstü yapıyı omuzlarında taşıyarak duygu ve bağlılıkla dolu nefes kesici bir gösteri yürüyüşü gerçekleştirir. Binlerce turist, her yıl UNESCO tarafından insanlığın maddi olmayan mirası ilan edilen dini bir etkinliğe katılmak için Viterbo'ya akın ediyor.

