Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklandı. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can Gül'ün 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan suikaste uğradı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. (İHA)Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. (İHA)

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.

KATİLİN FOTOĞRAFI. KATİLİN FOTOĞRAFI.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Saldırgan Mustafa Can Gül'ün suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül'ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında olay yerine giden görevli Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. Hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan (58)'ın cansız bedeninin, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayetinin ayrıntıları A Haber'de


ARALARINDA HUSUMET VARDI

Yaklaşık 2 yıl önce aynı işletmede garson olarak çalışan katil Mustafa Can Gül (19) ile müşteri olarak gelen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) arasında, garsonluk yaptığı dönemde bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında taraflar arasında husumet oluştu.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katili aynı karede (Sosyal medya)Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ve katili aynı karede (Sosyal medya)

SAVCI VE O CANİ AYNI KAREDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.




ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." İfadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (DHA)Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (DHA)

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklayarak öldüren kişinin olay yerinde yakalandığını, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine geldi. (AA) İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine geldi. (AA)

Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

