Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.

Saldırgan Mustafa Can Gül'ün suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gül'ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında olay yerine giden görevli Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı incelemelerini tamamladı. Hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan (58)'ın cansız bedeninin, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 yıl önce aynı işletmede garson olarak çalışan katil Mustafa Can Gül (19) ile müşteri olarak gelen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) arasında, garsonluk yaptığı dönemde bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında taraflar arasında husumet oluştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.