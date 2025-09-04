PODCAST CANLI YAYIN

Google ne zaman gelir, nasıl girilir? Hangi Google servisleri çöktü?

Google, 4 Eylül 2025 sabahında dünya genelinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Google Arama, Play, Drive ve Gemini servislerinde yaşanan kesinti kullanıcıların “Google çöktü mü?” sorusunu artırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 Eylül 2025 Perşembe sabahı Google'da arama yapan kullanıcılar, arama sonuçlarına erişemediklerini belirtiyor. "Google çöktü mü?" ve "Google'da neden arama yapılmıyor?" soruları kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. İşte yaşanan son durum…

Google'da erişim sorunu mu var?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde bazı kullanıcılardan erişim sorununa dair şikayetler aldı. Kullanıcılar, arama yaptıklarında sonuçların geç açıldığını veya hiç yüklenmediğini ifade etti.

4 Eylül Google çöktü mü?

Şu ana kadar Google'dan herhangi bir teknik sorun bildirimi yapılmadı. Yaşanan erişim sıkıntısının, bölgesel veya kullanıcı bazlı bağlantı sorunlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?

Hangi Google servisleri çöktü?

Google'ın keşfet, news, gmail, Youtube, analytics, takvim, android tüm servisleri çökmüş durumda. Bu anlamda Google tarafından bir açıklama yapılmadı.

Google erişim sorunu nasıl çözülür?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.


Google ne zaman gelir?

Google'da yaşanan erişim krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet üzerinden Google hizmetlerine ulaşmak isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' sayfası ile karşılaşıyor.

Google Cloud son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

Google son 24 saat içinde rapor edilen kesintiler

YouTube son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık'tan Google açıklaması

A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti." dedi.

Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

