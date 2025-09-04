4 Eylül 2025 Perşembe sabahı Google'da arama yapan kullanıcılar, arama sonuçlarına erişemediklerini belirtiyor. "Google çöktü mü?" ve "Google'da neden arama yapılmıyor?" soruları kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi. İşte yaşanan son durum…

Google'da erişim sorunu mu var?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde bazı kullanıcılardan erişim sorununa dair şikayetler aldı. Kullanıcılar, arama yaptıklarında sonuçların geç açıldığını veya hiç yüklenmediğini ifade etti.

4 Eylül Google çöktü mü?

Şu ana kadar Google'dan herhangi bir teknik sorun bildirimi yapılmadı. Yaşanan erişim sıkıntısının, bölgesel veya kullanıcı bazlı bağlantı sorunlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?