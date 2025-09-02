Rebieülevvel ayının 12. gecesi hangi güne denk geliyor? Diyanet 2025 Mevlid Kandili tarihini açıkladı

Rebülevvel ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili’ni idrak etmeye hazırlanıyor. Bu mübarek gece, İslam alemi için rahmet, bereket ve manevi coşku kaynağı olarak büyük önem taşıyor. Hicri takvimin 12. gecesi olarak idrak edilen Mevlid Kandili, her yıl Miladi takvime göre farklı tarihlere denk geldiği için şimdiden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Rebieülevvel ayının 12. gecesi ne zaman? İşte tarihi…

Rebiülevvel gelmesiyle Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu idrak edeceği Mevlid Kandili'nin tarihini araştırıyor. İslam aleminde büyük bir sevinç ve manevi coşkuyla karşılanan bu mübarek gece, Hicri takvimin 12. gecesi olarak idrak ediyor. Peki Diyanet'e göre Rebieülevvel ayının 12. gecesi hangi güne denk geliyor? İşte kandil tarihleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) Rebieülevvel ayının 12. gecesi hangi güne denk geliyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dini günler takvimini yayımladı. Buna göre Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak için idrak edilecek.