PODCAST CANLI YAYIN

Bugün ne kandili? 3 Eylül ne kandili?

"Kandil ne zaman? Bugün kandil mi, bugün ne kandili?" soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 2025 ve 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tarihleri belli oldu. "Bugün kandil mi? 3 Eylül ne kandili?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvim kandil günlerini netleştirdi. İşte 2025-2026 kandil tarihleri ve dini günler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bugün ne kandili? 3 Eylül ne kandili?

Bugün kandil mi, ne kandili ve 3 Eylül hangi kandil soruları gündeme geliyor. 2025 ve 2026 yıllarında dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihlerine merak ediliyor. Peki 3 Eylül Çarşamba günü kandil mi? İşte dini günler takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YARIN KANDİL Mİ?

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak ve kutlamak için her yıl dualarla, zikirlerle ve ibadetlerle geçiriliyor. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025-2026 KANDİL TAKVİMİ

🔹3 Eylül 2025 – Mevlid Kandili

🔹15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

🔹2 Şubat 2026 – Berat Kandili

🔹16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

🔹24 Ağustos 2026 – Mevlid Kandili

Tövbe duası Türkçe-Arapça okunuşu: Tövbe nasıl edilir, Tevbe duası anlamı nedir?Tövbe duası Türkçe-Arapça okunuşu: Tövbe nasıl edilir, Tevbe duası anlamı nedir?
Tövbe duası Türkçe-Arapça okunuşu: Tövbe nasıl edilir, Tevbe duası anlamı nedir?

Diyanet 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili hangi tarihte?Diyanet 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili hangi tarihte?
Diyanet 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Mevlid Kandili hangi tarihte?
Mevlid Kandilinde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleriMevlid Kandilinde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleri
Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
CHP'de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE'ye 400 bin lira ödemişler
Emekliye 28.500 TL’ye varan promosyon: Bankaların yarışı başladı!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Gürsel Tekin'in CHP açıklaması tekrar gündem oldu! CHP'li Özel neden ihraç etti? Cevabı arşivden çıktı | "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar
CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
Günlerdir ortada yoktu! Trump "öldü" iddialarının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı: Ölüm haberlerim yanlış ve sahtedir
ABD Başkanı Donald Trump duyurdu | Venezuela bağlantılı gemiye saldırı düzenlendi
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
Fenerbahçe’den altyapı ve düşük maliyetli transferlerden 95 milyon Euro gelir
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da! İşte kazanacağı ücret
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?