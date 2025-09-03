Bugün ne kandili? 3 Eylül ne kandili?

Bugün kandil mi, ne kandili ve 3 Eylül hangi kandil soruları gündeme geliyor. 2025 ve 2026 yıllarında dini günler takvimine göre Mevlid Kandili , Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihlerine merak ediliyor. Peki 3 Eylül Çarşamba günü kandil mi? İşte dini günler takvimi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YARIN KANDİL Mİ?

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak ve kutlamak için her yıl dualarla, zikirlerle ve ibadetlerle geçiriliyor. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip.