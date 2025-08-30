Kadraj Galeri Kadraj İkon Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleri

Mevlid Kandili'nde ne olduğu araştırılıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılanan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek geceyi ifade eder. Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu özel gecede Müslümanlar, nafile ibadetler, dualar ve zikirlerle manevi bir yolculuğa çıkar. Peki Mevlid ne demek? İşte Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri…

Giriş Tarihi: 30.08.2025 16:45
MEVLİD NE DEMEK?
🔸 Mevlid, kelime anlamıyla "doğum zamanı, doğum yeri veya doğuş" şeklinde tanımlanır.
🔸 İslam kültüründe ise Mevlid, Hz. Peygamber'in (S.A.V.) doğumunu anmak amacıyla yapılan etkinlikleri ve bu konuya dair yazılan eserleri ifade eder.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
🔸 Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya geldiği mübarek geceyi ifade eder. İslam kültüründe kutsal sayılan günler "kandil" olarak anılır.

🔸 571 yılında, Rebîülevvel ayının 12. gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumu, İslam aleminde Mevlid Kandili olarak idrak edilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
🔸Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu hatırlatan mübarek gündür. Efendimiz, Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke'ye saldıran Ebrehe'nin ordusuna karşı tarihe "Fil Vakası" olarak geçen olayın yaşandığı yıl dünyaya gelmiştir.