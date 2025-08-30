Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleri
Mevlid Kandili'nde ne olduğu araştırılıyor. İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla karşılanan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği mübarek geceyi ifade eder. Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı bu özel gecede Müslümanlar, nafile ibadetler, dualar ve zikirlerle manevi bir yolculuğa çıkar. Peki Mevlid ne demek? İşte Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri…
