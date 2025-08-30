Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid kelimesi ne anlama geliyor? İşte önemi ve faziletleri

Mevlid gecesi sevgi, kardeşlik ve merhamet duygularının pekiştiği faziletleriyle gönüllere huzur veren önemli zaman dilimlerinden biridir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu hatırlatan ve İslam alemi için büyük önem taşıyan mübarek bir gecedir. Peki Mevlid Kandili'nde ne oldu? İşte önemi…