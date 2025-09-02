e-Devlet’ten yeni hizmet! Elektrik Arıza İhbar Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) artık vatandaşların elektrik kesintisi, arıza ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bildirmesine imkan tanıyor. İşte Elektrik Arıza İhbar Uygulaması kullanımı…
ELEKTRİK ARIZA İHBAR UYGULAMASI ARTIK E-DEVLET'TE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması", artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir durumda.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ARIZALAR ARTIK DAHA HIZLI BİLDİRİLEBİLECEK
TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilecek.