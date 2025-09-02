e-Devlet’ten yeni hizmet! Elektrik Arıza İhbar Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) artık vatandaşların elektrik kesintisi, arıza ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bildirmesine imkan tanıyor. İşte Elektrik Arıza İhbar Uygulaması kullanımı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" , artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir durumda.

(Kaynak: AA)

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ARIZALAR ARTIK DAHA HIZLI BİLDİRİLEBİLECEK

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilecek.