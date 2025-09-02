PODCAST CANLI YAYIN

e-Devlet’ten yeni hizmet! Elektrik Arıza İhbar Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açıldı. Elektrik kesintilerini ve arızaları hızlı bir şekilde bildirme imkanı sunan bu yeni hizmet, vatandaşların elektrikle ilgili sorunlarını pratik ve güvenli bir şekilde iletmelerini sağlıyor. Peki Elektrik Arıza İhbar Uygulaması nasıl kullanılır? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
e-Devlet’ten yeni hizmet! Elektrik Arıza İhbar Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) artık vatandaşların elektrik kesintisi, arıza ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bildirmesine imkan tanıyor. İşte Elektrik Arıza İhbar Uygulaması kullanımı…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ELEKTRİK ARIZA İHBAR UYGULAMASI ARTIK E-DEVLET'TE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması", artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir durumda.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ARIZALAR ARTIK DAHA HIZLI BİLDİRİLEBİLECEK

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ELEKTRİK ARIZA İHBAR UYGULAMASI NEDİR?

Uygulama, ilk olarak 2019 yılında "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu. 2023'te yapılan iyileştirmelerle kapsamı genişletilerek, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde güncellendi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ELEKTRİK ARIZA İHBAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIYOR?

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, iOS: App Store, Android: Google Play ve Huawei App Gallery aracılığıyla kolayca indirilebiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!