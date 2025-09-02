PODCAST CANLI YAYIN

Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?

CHP’de yaklaşan iç hesaplaşma giderek sertleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in Batı medyasına yaptığı açıklamalar, Ekrem İmamoğlu’nu devre dışı bırakıp Mansur Yavaş’ı yeni aday olarak öne çıkarmasıyla dengeleri değiştirdi. Bloomberg'in manşetine taşıdığı bu çıkış, kulislerde "yıpratma operasyonu" tartışmalarını alevlendirirken, Mansur Yavaş cephesinde ise erken ve rahatsız edici bir hamle olarak değerlendiriliyor. CHP'de bir yandan yolsuzluk skandalları ve kurultay belirsizliği sürerken, diğer yandan adaylık rekabeti parti içinde bir krizin daha fitilini ateşledi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan yerel yönetimlerdeki yolsuzluk skandalları ve suçüstü operasyonlarla sarsılırken, diğer yandan 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için büyük bir iç hesaplaşmaya sahne oluyor.

ÖZGÜR ÖZEL, EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN SAVAŞI
15 Eylül'e ertelenen kurultayın iptal davasından çıkacak sonucu bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, fırsat doğması halinde yeniden sahneye çıkmaya hazırlansa da CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş üçgeninde kıyasıya bir adaylık savaşı yaşanıyor.

Özel bugüne kadar "İmamoğlu" ismini öne sürerek sokaklar üzerinden siyaset güderken ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "anket" kozu ile pusuda bekliyor...

Ancak Özel son açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nu tamamen devre dışı bırakarak Yavaş'ın ismini öne sürdü...

BATI MEDYASI TOPA GİRDİ: MUHALEFET LİDERİ YENİ ADAYI GÜNDEME ALDI
ABD Merkezli Bloomberg'e konuşan Özgür Özel, "Mansur Yavaş'ın adaylığı kimsenin göz ardı edemeyeceği bir seçenek" dedi.

Bloomberg'in haberi (X)Bloomberg'in haberi (X)

Batı medyası ise Özel'in sözlerini "Türkiye muhalefet lideri, Erdoğan'a karşı yeni adayı gündeme aldı" başlığıyla servis etti.

"YEDEK" POLEMİĞİNE GÖNDERME
Özel adaylık meselesine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Bugün itibarıyla bakıyoruz mesela anketlere 'Erdoğan'ı kim geçiyor' diye. Erdoğan'ı Ekrem İmamoğlu geçiyor, Mansur Yavaş geçiyor. O zaman Mansur Yavaş, kimsenin yok sayamayacağı bir seçenek şu anda parti açısından. Ve partinin bir belediye başkanı. Ama diyelim ki Mansur Yavaş, bu pozisyonunu korudu ve o gün geldi. Burada bunu da toplumsallaştırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani yeniden partinin yetkili kurullarından da tartışılır. Ama bence yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir."

Yavaş'ın daha önce yaptığı "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine de gönderme yapan Özgür Özel, "Ama o gün çıkacak adayın şöyle bir özelliği olacak. Bir, o günkü aday kimsenin yedeği değil. Çünkü bu adaya da haksızlık. Yani yürütülen sürece de haksızlık. O gün çıkacak adayın topluma bir taahhüdü olacak kesin. O da Türkiye'yi hızlı demokrasiye döndürme. Bizim hep savunduğumuz güçlü bir parlamento ve parlamenter sisteme döndürme kuralları ve kuralları yeniden inşa etme." dedi.

İmamoğlu Özel ve Yavaşİmamoğlu Özel ve Yavaş

"Erken seçim" çağrısını da İmamoğlu'nu devre dışı bırakarak yapan Özel, "Şunu söylüyorum; ne istiyorsun? 'Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.' Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. 'Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.' Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. Yeter ki seçim yapsın" dedi.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİ RAHATSIZ
Özel gibi Yavaş'ın ismini öne süren bir diğer isim de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba oldu. Özel'e yakınlığıyla bilinen Ağbaba geçtiğimiz gün "Anketlerde en güçlü isim Mansur Yavaş" değerlendirmesi yaptı.

YIPRATMA OPERASYONU MU?
Bu çıkışların Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı ve bir yıpratma operasyonu olarak görüldüğü öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİ: UYGUN BULMUYORUZ
Yavaş'ın yakın çevresi CHP yandaşı Nefes Yazarı Aytunç Erkin'e verdiği demeçte "Mansur Başkan bu tartışmayı erken buluyor, adının bu kadar konuşulmasını uygun bulmuyor." dedi.

Erkin'in akardığına göre Yavaş cephesi şunları söyledi:

"Şunu da düşünün: Seçim sandığı konuldu, muhalefet de bir araya geldi. Ancak Yavaş'ın kazanma ihtimali yoksa aday olmaz. Yine CHP'de de bazı çekinceler varsa kendisiyle ilgili yine adaylığı düşünmez. Bize göre o gün geldiğinde odaklanılması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu. İki yıl sonra ne olacağı belli değil. O gün geldiğinde toplum ne talep edecek bunları göreceğiz! 2027'nin Kasım ayında toplum kimi isteyecek? CHP ne olacak? Çok soru var ve Mansur Başkan bu tartışmalara girmeyi uygun bulmuyor."

