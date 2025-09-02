Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?

"YEDEK" POLEMİĞİNE GÖNDERME

Özel adaylık meselesine ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Bugün itibarıyla bakıyoruz mesela anketlere 'Erdoğan'ı kim geçiyor' diye. Erdoğan'ı Ekrem İmamoğlu geçiyor, Mansur Yavaş geçiyor. O zaman Mansur Yavaş, kimsenin yok sayamayacağı bir seçenek şu anda parti açısından. Ve partinin bir belediye başkanı. Ama diyelim ki Mansur Yavaş, bu pozisyonunu korudu ve o gün geldi. Burada bunu da toplumsallaştırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani yeniden partinin yetkili kurullarından da tartışılır. Ama bence yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir."

Yavaş'ın daha önce yaptığı "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine de gönderme yapan Özgür Özel, "Ama o gün çıkacak adayın şöyle bir özelliği olacak. Bir, o günkü aday kimsenin yedeği değil. Çünkü bu adaya da haksızlık. Yani yürütülen sürece de haksızlık. O gün çıkacak adayın topluma bir taahhüdü olacak kesin. O da Türkiye'yi hızlı demokrasiye döndürme. Bizim hep savunduğumuz güçlü bir parlamento ve parlamenter sisteme döndürme kuralları ve kuralları yeniden inşa etme." dedi.

İmamoğlu Özel ve Yavaş

"Erken seçim" çağrısını da İmamoğlu'nu devre dışı bırakarak yapan Özel, "Şunu söylüyorum; ne istiyorsun? 'Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.' Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. 'Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.' Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. Yeter ki seçim yapsın" dedi.