Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
İTİRAFLAR YOLSUZLUK DÜZENİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlananların sayısında artış yaşanmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade vermişti.
Yalçınkaya, ifadesinde, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun 27 Haziran'da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisine etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi için baskı yaptığını anlatmıştı.
"SIRTIMI DEVLETİME YASLAMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Gülibrahimoğlu'nun güçlü olması nedeniyle ailesine zarar verebileceğini düşünerek tam ifade veremediğini savunan Yalçınkaya, "Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır." beyanında bulunmuştu.