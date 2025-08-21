Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı | 38 milyar TL'lik para trafiği

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, BDDK tarafından hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında yurtdışından alınan 66 milyar TL’lik kredinin önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Rapora göre, 38.6 milyar TL kredi konusu olmayan alanlara aktarılırken, 18.1 milyar TL ise doğrudan kişi veya firmaların hesaplarına gönderildi. Kalan 9.7 milyar TL’lik kısmın ise başka para girişleriyle birleşerek izlenebilirliğini yitirdiği belirtildi. İBB hesaplarından yüksek miktarda para transferi yapılan firmalar arasında soruşturmaya konu yolsuzluk örgütüyle bağlantılı çok sayıda isim yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürerken, İBB'nin 2019-2025 yılları arasında yurtdışından kullandığı toplam 66 milyar TL kredinin 38.6 milyar TL'sinin kredilerin alınış amacı dışında kullanıldığı tespit edildi.

İBB’de kredi şaibesi (AA)İBB’de kredi şaibesi (AA)

38.6 MİLYAR SUÇ ÖRGÜTLERİNE AKTI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından İBB grubu hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemede, 66 milyar TL fon girişi olan İBB'nin, bu paranın 18.1 milyar TL'sini doğrudan kişi ya da firma hesaplarına gönderildiği, 38.6 milyar TL'sinin kredi konusu projelerle ilgisi olmayan alanlarda harcandığı belirlendi. Kullanılan 66 milyar liralık krediden kalan 9.7 milyar TL'nin ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleşerek muhtelif para transferi işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi. BDDK tarafından derinlemesine yapılan incelemede, kredi kaynaklı paraların yolsuzluk örgütüne üye isimlere de ödendiği saptandı. Örgütün üst düzey isimlerinden Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Mustafa Nihat Sütlaş gibi isimlerin firmaları, İBB hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmalar arasında yer aldı.

İBB’de kredi şaibesi (AA)İBB’de kredi şaibesi (AA)

AMAÇ DIŞI KULLANIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "İBB grubu hesap hareketleri" ismiyle hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında İBB'ye yurtdışından 1 milyar 856 milyon euro, 1 milyar 588 milyon dolar fon girişi olduğu kaydedildi. BDDK raporunda, "Yurtdışından alınan krediler" başlıklı bölümde şu ifadelere yer verildi: "Yurtdışından temin edilen fonların yaklaşık 18.1 milyar TL'sinin doğrudan firmalara/ kişilere ait hesaplara gönderildiği görülmüştür. Bu firmalarla ilgili değerlendirmelerimize izleyen başlıklarda yer verilmiştir. Yurtdışından temin edilen fonların 38.6 milyar TL'lik kısmının ise kredinin konusu olan projeyle doğrudan ilgisi kurulamayan alanlarda kullanıldığı gözlenmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu tutarın 20.1 milyar TL'lik kısmının yurtdışı finansal kuruluşlara (daha önce temin edilen kredilerin bir kısmının kredi ödemesinde kullanıldığına dair örneklere rastlanmıştır), 14.5 milyar TL'sinin İBB grubunun operasyonel harcamalarda kullandıkları havuz hesaplarına, 3.9 milyar TL'sinin ise vergi, SGK, yargı ve icra makamlarına yapılan ödemeler ile elektrik gibi harcama kalemlerine yönelik olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu fonların kalan 9.7 milyar TL karşılığı döviz tutarının ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra başka para girişleriyle birleştiği ve muhtelif para transferi işlemlerine konu edildiği görülmüştür. Bu nedenle, 9.7 milyar TL'lik kısım için yurtdışı kredi kaynaklı para girişleriyle para çıkışları arasında bire bir eşleştirme yapılamamıştır. Buna mukabil, İBB ve ortaklıklarının hesaplarından 30 milyon TL üstü para transferi yapılan firmaların toplu listesine EK-1'de yer verilmiştir."

Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı (takvim foto arşiv)Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı (takvim foto arşiv)

Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı | 38 milyar TL'lik para trafiği
