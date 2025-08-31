Kızlarını öldürdüler! Aile şikayetten vazgeçti...

Diyarbakır'da 8 Mart'ta bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık hayatını kaybetti. Arkadaşı S.K. ise yaralandı. Tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 24 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak Mervenur'un annesi ve babasının şikayetten vazgeçmesi, davaya yeni bir boyut kazandırdı.

Mervenur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü.