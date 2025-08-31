PODCAST CANLI YAYIN

Kızlarını öldürdüler! Aile şikayetten vazgeçti...

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ancak Mervenur’un ailesinin şikâyetinden vazgeçmesi, yargılama sürecini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Kızlarını öldürdüler! Aile şikayetten vazgeçti...

Diyarbakır'da 8 Mart'ta bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Mervenur Yararlık hayatını kaybetti. Arkadaşı S.K. ise yaralandı. Tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 ila 24 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak Mervenur'un annesi ve babasının şikayetten vazgeçmesi, davaya yeni bir boyut kazandırdı.

Mervenur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump'ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı