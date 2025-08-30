Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri’ne katıldı. Programda Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali, Katar'da görev yapan birliklerden görüntülü mesajlar gönderilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. Mehmetçikler, görev yaptıkları bölgelerdeki faaliyetlerini aktararak “azim ve kararlılıkla mücadeleye devam” vurgusu yaptı.
Programda yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler, mesajlarla hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Libya, Somali ve Katar'ın yanı sıra TCG Kınalıada ve havadan erken ihbar uçağından bağlanan askerler, görev bölgelerindeki faaliyetlerini aktararak Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
İşte görev bölgesindeki Mehmetçiklerden gelen mesajlar şu şekilde:
Suriye'nin Kuzeyi: Sayın Cumhurbaşkanım, harekat alanından saygılarımızı arz ederiz. Bölgemizin güvenliği için Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına sınırlarımızın terör unsurlarından arındırılmasına yönelik faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.
TCG Kınalıada: Sayın Cumhurbaşkanım, Orta Akdeniz'den saygılarımızı arz ederiz. Ana vatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak ilkesiyle faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.
Libya: Sayın Cumhurbaşkanım, dost ve kardeş ülke Libya'dan saygılarımızı arz ederiz. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumaya Libya halkının barış ve istikrarına katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.
Havadan erken ihbar ve kontrol uçağı: Sayın Cumhurbaşkanım, Akdeniz gözetleme sahasında havadan erken ihbar ve kontrol uçağından saygılarımızı arz ederiz. Göğe yükselen kudret, yere inen zafer anlayışıyla Türk milletinin çelik pençe kartalları olarak gök vatandayız. Dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden biri olmak için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.
Somali: Sayın Cumhurbaşkanım dost ve kardeş ülke Somali'den saygılarımızı arz ederiz. Yedi iklim üç kıtaya barış ve huzuru getiren atalarımızdan aldığımız ilhamla dost ve kardeş ülke Somali'de eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlere yönelik iyileştirme faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz.
Irak'ın Kuzeyi: Sayın Cumhurbaşkanım, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden saygılarımızı arz ederiz. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için terörle mücadelede büyük başarılara imza atan bizler faaliyetlerimize büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz.
Katar: Sayın Cumhurbaşkanım, Dost ve kardeş ülke Katar'dan saygılarımızı arz ederiz. Bugün Katar'da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı olarak savunma işbirliğini güçlendirecek, bölgesel güvenliğe destek sağlayacak, stratejik dostluğumuzu güçlendirecek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.