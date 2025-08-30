Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...

Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! TCG Kınalıada: Sayın Cumhurbaşkanım, Orta Akdeniz'den saygılarımızı arz ederiz. Ana vatanda güvende olmak için denizlerde güçlü olmak, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak ilkesiyle faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.

Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Libya: Sayın Cumhurbaşkanım, dost ve kardeş ülke Libya'dan saygılarımızı arz ederiz. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumaya Libya halkının barış ve istikrarına katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.

Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Havadan erken ihbar ve kontrol uçağı: Sayın Cumhurbaşkanım, Akdeniz gözetleme sahasında havadan erken ihbar ve kontrol uçağından saygılarımızı arz ederiz. Göğe yükselen kudret, yere inen zafer anlayışıyla Türk milletinin çelik pençe kartalları olarak gök vatandayız. Dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden biri olmak için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Arz ederim.

Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Somali: Sayın Cumhurbaşkanım dost ve kardeş ülke Somali'den saygılarımızı arz ederiz. Yedi iklim üç kıtaya barış ve huzuru getiren atalarımızdan aldığımız ilhamla dost ve kardeş ülke Somali'de eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlere yönelik iyileştirme faaliyetlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Zatıalinizin, Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz.