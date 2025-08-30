Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri"ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip ettiğimiz Zafer Bayramı konser programımızı teşrif eden her bir konuğumuza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bu anlamlı etkinliğin aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmamızı daha da arttırmasını temenni ediyorum. Öncelikle sizlerin vesilesiyle milletimizin her bir ferdinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Burada şu hususu özellikle ifade etmek arzusundayım. Ağustos ayı, şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir.

30 Ağustos ebedi varlığımızın mührüdür.

