Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
"ŞEREF KONUĞU OLARAK İŞTİRAF EDECEK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır." ifadelerini kullandı.
GAZZE VURGUSU BEKLENİYOR
Başkan Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmanın sadece ekonomik ve güvenlik konularıyla sınırlı kalmayacağı, Gazze'de yaşanan insani krize de güçlü bir şekilde değineceği öngörülüyor.
ERDOĞAN FİLİSTİN'İN SESİ TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE
Türkiye, Filistin meselesinde dünya kamuoyunun vicdanı olma rolünü üstlenmiş durumda... Erdoğan, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası aktörlere yönelik çağrılar yaparken İsrail ile tüm ticareti kesen Türkiye, insani yardımların ulaştırılması, ateşkes çağrıları ve uluslararası hukukun uygulanması noktasında öncü bir rol oynuyor.
Bu nedenle, ŞİÖ Zirvesi'nde dile getireceği mesajların, Gazze konusunda sessiz kalan küresel güçlere bir hatırlatma niteliğinde olması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi'ne şeref konuğu olarak davet edilmesi, Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki etkinliğinin ve küresel meselelerdeki diplomatik ağırlığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Ankara'nın hem Batı ile hem de Doğu ile dengeli ilişkiler yürütmesi, Türkiye'yi uluslararası arenada farklı bir noktaya taşıyor.