Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılmaya hazırlanıyor... Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki etkin rolünün ve küresel diplomasideki ağırlığının simgesi niteliğinde olan bu davette Erdoğan'ın hem ekonomik ve güvenlik başlıklarına değinmesi hem de Gazze'deki insani dramı gündeme getirerek sessiz kalan küresel aktörlere çağrı yapması bekleniyor. Öyle ki her fısatta Filistin vurgusu yapan Başkan Erdoğan zirve öncesinde Japonya’nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun’da kaleme aldığı makalesinde de Gazze’yi "insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biri" olarak nitelendirdi. Erdoğan, "Türkiye olarak susmadık, susmayacağız" sözleriyle uluslararası topluma daha güçlü dayanışma çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

"ŞEREF KONUĞU OLARAK İŞTİRAF EDECEK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

GAZZE VURGUSU BEKLENİYOR
Başkan Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmanın sadece ekonomik ve güvenlik konularıyla sınırlı kalmayacağı, Gazze'de yaşanan insani krize de güçlü bir şekilde değineceği öngörülüyor.

ERDOĞAN FİLİSTİN'İN SESİ TÜRKİYE ÖNCÜ ÜLKE
Türkiye, Filistin meselesinde dünya kamuoyunun vicdanı olma rolünü üstlenmiş durumda... Erdoğan, İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası aktörlere yönelik çağrılar yaparken İsrail ile tüm ticareti kesen Türkiye, insani yardımların ulaştırılması, ateşkes çağrıları ve uluslararası hukukun uygulanması noktasında öncü bir rol oynuyor.

Bu nedenle, ŞİÖ Zirvesi'nde dile getireceği mesajların, Gazze konusunda sessiz kalan küresel güçlere bir hatırlatma niteliğinde olması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi'ne şeref konuğu olarak davet edilmesi, Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki etkinliğinin ve küresel meselelerdeki diplomatik ağırlığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ankara'nın hem Batı ile hem de Doğu ile dengeli ilişkiler yürütmesi, Türkiye'yi uluslararası arenada farklı bir noktaya taşıyor.

Özellikle Gazze konusunda net tavır sergileyen Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve aynı zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere diğer liderlerle yapacağı ikili görüşmelerde de insani hassasiyetleri gündeme getirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

JAPON GAZETESİ'NE "GAZZE" MAKALESİ
Öte yandan Başkan Erdoğan, Çin ziyaretinden önce Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlanan makalesinde Gazze vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan Nikkei Shimbuna Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidirBaşkan Erdoğan Nikkei Shimbuna Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir

Dün (29 Ağustos) yayınlanan makalede Türkiye Japonya ilişkilerine değinerek başlayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bu çerçeveden sonra Gazze'ye temas etmek isterim. Çünkü Gazze bugün insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bırakmaktadır. İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı.

Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır. Bugün yapılması gereken, ateşkesi temin edecek diplomatik gayretleri artırmak, insani yardımları daha düzenli ulaştırmak, çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçları için kaynaklar oluşturmak ve en önemlisi iki devletli çözüm temelinde adil barışı sahiplenmektir. Böylelikle Gazze'de sadece yaraları sarmakla kalmaz, aynı zamanda geleceği ihya edecek bir ümit de doğurabiliriz."

"BUGÜNÜN BUHRANLARINI AŞMAK İÇİN DE BÜYÜK BİR İMKAN"
Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın dostluğu geçmişin güzel bir hatırasından fazlası olarak bugünün buhranlarını aşmak için de büyük bir imkan olduğunu, uluslararası sistemin sarsıldığı, güvenin zedelendiği bir devirde iki ülkenin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, "Geldiğimiz bu noktada Gazze'deki zulme karşı dünya olarak da aynı dayanışmayı göstermek hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir. Dayanışmanın somut adımlara dönüşmesi, barışın, adaletin ve vicdanın güçlenmesine zemin hazırlayacaktır. Çünkü dünya ancak ortak irade ve çabalar sayesinde daha adil, daha güvenli ve daha insani bir geleceğe kavuşabilir." ifadelerini kullandı.

Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çinde görüşecek | Ukraynada çözümü getirecek zirve mi?Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çinde görüşecek | Ukraynada çözümü getirecek zirve mi?

