Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak

Özellikle Gazze konusunda net tavır sergileyen Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve aynı zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere diğer liderlerle yapacağı ikili görüşmelerde de insani hassasiyetleri gündeme getirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

JAPON GAZETESİ'NE "GAZZE" MAKALESİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, Çin ziyaretinden önce Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da Japonca ve İngilizce olarak yayımlanan makalesinde Gazze vurgusu yaptı.

Dün (29 Ağustos) yayınlanan makalede Türkiye Japonya ilişkilerine değinerek başlayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bu çerçeveden sonra Gazze'ye temas etmek isterim. Çünkü Gazze bugün insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bırakmaktadır. İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı.

Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır. Bugün yapılması gereken, ateşkesi temin edecek diplomatik gayretleri artırmak, insani yardımları daha düzenli ulaştırmak, çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçları için kaynaklar oluşturmak ve en önemlisi iki devletli çözüm temelinde adil barışı sahiplenmektir. Böylelikle Gazze'de sadece yaraları sarmakla kalmaz, aynı zamanda geleceği ihya edecek bir ümit de doğurabiliriz."