Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?

Kremlin, Başkan Erdoğan ve Putin'in haftaya Çin'de görüşeceğini açıkladı.

Kremlin, Vladimir Putin'in Pekin'de 3 Eylül'de gerçekleşecek askeri geçit törenine katılacağını ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sağında oturacağını ifade etti.

3 Eylül günü, II. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olduğu gün olarak Çin'in ve müttefiklerin zaferini temsil ediyor.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

