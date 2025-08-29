Ankara Valiliği duyurdu! Ormanlık alanlara giriş yasağı o tarihe uzatıldı

Ankara Valiliği, ülke genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.

YASAKLAR O TARİHE KADAR UZATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı ile piknik ve mangal yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İşte Ankara Valiliğinden yapılan o açıklama:

Ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlarda ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması, ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır.