Ankara Valiliği duyurdu! Ormanlık alanlara giriş yasağı o tarihe uzatıldı

Ankara Valiliği, ülke genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle alınan kararı kamuoyu ile paylaştı.
YASAKLAR O TARİHE KADAR UZATILDI
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı ile piknik ve mangal yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
İşte Ankara Valiliğinden yapılan o açıklama:
Ormanlık alanlara girişler ve piknik yapılacak alanlarda ateşli piknik yapılması ve mangal yakılması, ülkemiz genelinde devam eden yüksek yangın riski nedeniyle 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır.