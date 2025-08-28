Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye çalışmaları doğrultusunda 7. kez toplandı.
Saat 11.00'de başlayan toplantının açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Eski Meclis Başkanları komisyonda söz aldı. Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin'in konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesi ise dikkat çekti.
Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
BAROLAR DİNLENDİ
Dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları söz aldı.
ŞEHİT YAKINLARI, DİYARBAKIR VE CUMARTESİ ANNELERİ SÖZ ALDI
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan önceki toplantılarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenmişti.
TOPLANTILARDAN ÖNE ÇIKANLAR
Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şehit ailelerimiz ve gazilerimiz içini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız' demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür" dedi.