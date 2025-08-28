Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor



"HEM TÜRK HEM KÜRT ANNELERİ İÇİN SÖYLEDİK"

9 Temmuz 2000 yılında ölen Nesrin Teke'nin annesi "Diyarbakır Barış Anneleri"nden Nezahat Teke, "Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Hem Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Çünkü anne annedir" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren bir düzenlemede çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalışılan 38 maddelik taslak metinde şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların arttırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

