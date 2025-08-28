PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 7. kez toplandı. Toplantıda eski Meclis başkanları söz aldı. Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekip "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye çalışmaları doğrultusunda 7. kez toplandı.

Saat 11.00'de başlayan toplantının açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin (En sağda)Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin (En sağda)

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Eski Meclis Başkanları komisyonda söz aldı. Eski CHP Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Hikmet Çetin'in konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesi ise dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Çetin, "Sayın Devlet Bahçeli ve ona destek veren arkadaşları kutlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuştan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağızKomisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuştan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız

BAROLAR DİNLENDİ

Dünkü 6. Toplantıda Barolar Birliği Başkanı ve 10 ilden baro başkanları söz aldı.

ŞEHİT YAKINLARI, DİYARBAKIR VE CUMARTESİ ANNELERİ SÖZ ALDI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan önceki toplantılarda şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenmişti.

TOPLANTILARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şehit ailelerimiz ve gazilerimiz içini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız' demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyorTBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

"HEM TÜRK HEM KÜRT ANNELERİ İÇİN SÖYLEDİK"

9 Temmuz 2000 yılında ölen Nesrin Teke'nin annesi "Diyarbakır Barış Anneleri"nden Nezahat Teke, "Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Hem Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Çünkü anne annedir" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren bir düzenlemede çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalışılan 38 maddelik taslak metinde şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların arttırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

