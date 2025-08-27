Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor

PODCAST CANLI YAYIN

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda söz hukukçularda... Bu kapsamda komisyonun Meclis'teki 6. toplantısına Türkiye Barolar Birliği temsilcileri iştirak edecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek. Daha sonra önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları komisyonda dinlenecek. DEM Parti, komisyon sonrası İmralı'nın yolunu tutacak.

Terör belasını defetmek ve kardeşliği tesis etmek için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Bugüne kadar 5 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.
SÖZ BAROLARDA... KAPSAMLI SUNUMLAR YAPILACAK

Komisyonun 6. toplantısında söz Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinde olacak.

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ DÖNEM MECLİS BAŞKANLARI DİNLENECEK

Komisyon daha sonra önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanlarını dinleyecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

TARİHİ KOMİSYON EYLÜL AYINDA DA ÇALIŞACAK

Tarihi komisyonun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.


İLK 5 TOPLANTIDA ÖNE ÇIKANLAR

Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şehit ailelerimiz ve gazilerimiz içini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız' demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür" dedi.

"HEM TÜRK HEM KÜRT ANNELERİ İÇİN SÖYLEDİK"

9 Temmuz 2000 yılında ölen Nesrin Teke'nin annesi "Diyarbakır Barış Anneleri"nden Nezahat Teke, "Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Hem Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Çünkü anne annedir" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren bir düzenlemede çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalışılan 38 maddelik taslak metinde şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların arttırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

DEM PARTİ KOMİSYON SONRASI İMRALI'YA GİDİYOR

Öte yandan DEM Parti komisyonun 6. toplantısı sonrası İmralı'ya gidecek.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, komisyonun kurulmasından sonra ilk kez sürecin gelişmesinden bu yana 8.kez İmralı'nın yolunu tutmuş olacak.

Heyetin yapacağı ziyarette Öcalan'a Meclis komisyonun ve DEM Parti'nin süreçle ilgili yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Annelerinde... Kurtulmuştan sabotaj uyarısıTerörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Annelerinde... Kurtulmuştan sabotaj uyarısı

