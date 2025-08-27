Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

Komisyon daha sonra önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanlarını dinleyecek. 11 eski meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

TARİHİ KOMİSYON EYLÜL AYINDA DA ÇALIŞACAK



Tarihi komisyonun Eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri Meclis'te dinlenecek. Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.





İLK 5 TOPLANTIDA ÖNE ÇIKANLAR



Şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şehit ailelerimiz ve gazilerimiz içini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız' demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür" dedi.

"HEM TÜRK HEM KÜRT ANNELERİ İÇİN SÖYLEDİK"



9 Temmuz 2000 yılında ölen Nesrin Teke'nin annesi "Diyarbakır Barış Anneleri"nden Nezahat Teke, "Analar ağlamasın, silahlar sussun, evlatlarımız ölmesin. Bunu söylerken sadece Kürt anneleri için demedik. Hem Türk ve Kürt anneleri için söyledik. Çünkü anne annedir" ifadelerini kullandı.



ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME



Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren bir düzenlemede çalıştıklarını söyledi. Üzerinde çalışılan 38 maddelik taslak metinde şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların arttırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.