Bakan Kurum'dan konut müjdesi! Yapımına yarın başlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrasında yeniden inşa edilecek köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), orman yangınlarında hasar gören Ödemiş'teki 4 mahallede, 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak.

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.

Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacak.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz." ifadesini kullandı.

