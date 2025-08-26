PODCAST CANLI YAYIN

Milli sporcunun ev isyanı: Müteahhit çökmek istedi! CHP'li Beşiktaş Belediyesi gazını kesti

İstanbul Beşiktaş’ta Milli sporcu Esef Taş, oturduğu apartmandan yıkım baskısıyla çıkarılmak istendiğini ve CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki tanıdıklarıyla beraber hareket eden müteahhit ile başının dertte olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta Esef Taş'ın oturduğu eve katlı otopark yapmak isteyen müteahhit, apartmanı çürük göstermeye çalıştı. İddiaya göre CHP'li belediye de devreye girerek doğal gazı kapattı. Milli sporcu Taş: "Eşim kanser hastası, tek evimizi elimizden almaya çalışıyorlar." diyerek duruma tepki gösterdi.

MALIMIZA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR

Taş, sözlerine şöyle devam etti: "Adam açık açık malımıza çökmeye çalışıyor. Buraya katlı otopark yapmak isteyen kendileri ama bana evimin çeyrek değerini veriyorlar. Tapulu ve kat mülkiyetli yerimi elimden almak için karotu aldırdı. Çevredeki diğer binaları da kendi yaptırdı ama yalnızca bu bina sakinleriyle uğraşıyorlar. Mahkeme sürecinde iki kere yürütmeyi durdurma kararı aldık. Apartmanı çürük ve kumdan yaptığını söyleyerek çıkmamızı istiyor." dedi.

EVİMİN ÇEYREK DEĞERİNİ TEKLİF ETTİ

Sürecin 2021 yılından beri sürdüğünü belirten Milli sporucu: "2021 yılından beri müteahhitle uğraşıyoruz. Adam açık açık malımıza çökmeye çalışıyor. 2021 senesinde bu mahalleyi yapan inşaat firması sahibi beni telefonla arayıp görüşmek istedi, bir projelerinin olduğunu söyledi. Gidince katlı otopark yapmayı düşündüklerini söylediler. Daire değeri olarak 1 milyon 250 bin lira düşük bir rakamla beni dairemden çıkarmak istedi. Buraya katlı otopark yapmak isteyen kendileri ama bana evimin çeyrek değerini veriyorlar. Sonra belediyeye binayı çürük yaptırdığını söyledi ve binadan karot aldırdı. Tapulu ve kat mülkiyetli yerimi elimden almak için karotu aldırdı. Mahkeme sürecinde iki kere yürütmeyi durdurma kararı aldık. Apartmanı çürük yaptığını, kumdan yaptığını söyleyerek çıkmamızı istiyor." cümlelerini kullandı.

"TÜM BİNALAR ÇÜRÜK"

Müteahhitin CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde tanıdıklarını olduğunu söyleyen Taş, "Bütün mahalleyi kendisi yaptı, diğer apartmanlar da çürük. Diğer binalarını yeniliyor ama burayı yıkmak istediği için 10 senedir metruk olarak bıraktı.

"EŞİM KANSER HASTASI"

Ben milli sporcuyum, elimdeki tek daire de bu ve eşim kanser hastası. Sürekli mobbinge maruz kalıyoruz. Beşiktaş Belediyesi'nde tanıdıkları olduğu söyleniyor ve belediye tarafından da gazımız kesiliyor. Belediyeye gazın hemen kesilmesi için yazı yazmış. Eşim ameliyat olduktan sonra eve tebligat göndertiyor.

"HERKESİ MAĞDUR ETTİ"

Adamın tek düşüncesi bizi evimizden dışarı atmak. Daha çok rant sağlayacağı için evimizin aşağısındaki katlı otoparkı genişletmek istiyor. Burada en düşük daire fiyatı 10 milyon TL iken bana en son teklifi 5 milyon TL oldu. 2021 yılından beri bu durumla uğraşıyoruz ve tüm bina sakinleri mağdur durumda." dedi.

